Stankovic: "Rendiamo orgogliosa la nostra tifoseria, che derby sia!"

Il tecnico della Sampdoria Dejan Stankovic ha spronato i suoi giocatori a disputare un derby superlativo: "Contro lo Spezia sarà una partita molto importante per la gente doriana e per tutti noi. È una gara classificata come un derby, noi dobbiamo rendere orgogliosa la nostra tifoseria. Abbiamo una responsabilità verso la Samp. Che derby sia!". Il sistema di gioco adottato da mister Stankovic è il 4-4-2, che per l’occasione potrebbe variare in 3-4-2-1. A guardia dei pali vi sarà Ravaglia, davanti al quale giocheranno Murillo (Nuytinck non è al meglio) e Amione in posizione centrale, Zanoli terzino destro e l’ex aquilotto Augello sul versante opposto. Winks giostrerà in cabina di regia con Rincon a fungere da incontrista, Leris e Djuricic sulle fasce. I due attaccanti saranno Gabbiadini e Lammers. Assenti gli infortunati Audero, Conti, De Luca, Pussetto e lo squalificato Sabiri. La Sampdoria occupa l’ultimo posto in classifica con sedici punti. Solo tre le vittorie conseguite dai doriani in trenta partite, con sette pareggi e ben venti sconfitte. La squadra blucerchiata ha il peggiore attacco del campionato con 19 gol realizzati, mentre per numero di gol subiti, ben 51, è seconda solo alla Cremonese (54). La Samp ha, altresì, il peggior rendimento casalingo con soli sette punti realizzati: una vittoria (contro il Verona), quattro pareggi e dieci sconfitte.

A corollario del derby da segnalare l’invito dell’assessore allo sport di Regione Liguria Simona Ferro a vivere una giornata all’insegna dello sport: "Il match tra blucerchiati e aquilotti rappresenta un vero e proprio ritorno di immagine per il nostro territorio, mi auguro che la rivalità sportiva non trascenda".

Fabio Bernardini