"Squadra costruita per tornare in Serie A Ma ora serve un attaccante da doppia cifra"

di Fabio Bernardini

I tifosi aquilotti promuovono il mercato condotto da Eduardo Macia: "Costruita una squadra per ritornare in Serie A. Servirebbe però la ciliegina sulla torta con l’acquisto di un attaccante esperto da doppia cifra". Tra i nomi più gettonati quelli di Coda, Moncini, Pohjanpalo e perfino l’ex Piccoli. Pensa in grande Michele Pastorello: "Il mercato svolto dal club bianco è tra i più intelligenti degli ultimi anni. Si è puntato su un mix di giocatori di esperienza e giovani di prospettiva, dando la precedenza alla funzionalità della rosa e alle esigenze del mister Alvini. Ottimo l’ultimo acquisto di Lukas Muhl a parametro zero ma con un curriculum di tutto rispetto. È chiaro che l’arrivo di un bomber d’attacco sarebbe il sogno di qualsiasi tifoso, ma ho fiducia in Krollis, Pio Esposito e Moro. Sulla carta credo che lo Spezia sia tra le prime quattro squadre più forti della Serie B". Soddisfatto anche Tiziano Isolani: "Le operazioni concretizzate fino ad ora da Macia mi piacciono, sta nascendo una buona squadra, forse manca un altro difensore. Bisognerà poi vedere i giocatori che partiranno. Credo che Antonucci, Bandinelli e Muhl siano ottimi profili, ho fiducia in Moro ed Esposito. Se poi arrivasse un attaccante da doppia cifra sarebbe la ciliegina sulla torta: penso a Coda, Moncini o Pohjanpalo. Fiduciosa Erika Carrozzo: "La società sta costruendo una buona squadra per poter risalire in Serie A. Avrei voluto le conferme di Nzola e Verde, ma mi pare di capire partiranno, per cui spero nell’arrivo di una punta di spessore".

Rialza la testa Graziano Mezzadri: "Il mercato dello Spezia mi sta facendo rinascere l’entusiasmo, mi piacciono i giocatori acquistati che hanno già ostentato buona tecnica e grinta. A centrocampo siamo messi benissimo, sarebbe ottimale l’ingaggio di un attaccante di esperienza in grado di andare in doppia cifra". Si allinea Mattia D’Amore: "Seguo sempre il mio Spezia anche da Francoforte dove vivo. Nelle amichevoli contro il Wolfsburg e il Bochum ho visto uno Spezia molto aggressivo e propositivo. Macia ha costruito un’ottima squadra per ritornare in Serie A, anche se partiranno Nzola, Holm o Verde. Ho molta fiducia in Mühl e Antonucci, per completare l’opera mi piacerebbe rivedere in maglia bianca Piccoli".