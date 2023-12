Spezia’s Confidential natalizio in edicola Spezia's Confidential, giornale creato da Rino Capellazzi, è in edicola dal 16 dicembre al 30 gennaio 2024. Tratta vari argomenti della città e della provincia, in particolare lo Spezia Calcio. Contiene articoli su elettrificazione del molo crociere, Rotavirus, Spezia vietata ai malati di prostata, calcio giovanile, Vip, vignette di Vigo e Lunigiana's Confidential.