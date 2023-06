Speziafest, 10 anni di tifo incondizionato per i bianchi di La Spezia

Torna Speziafest, l’evento estivo organizzato dai ragazzi della Curva Ferrovia per esaltare la fede incondizionata e totale per i colori bianchi, "sempre e comunque perché noi spezzini non retrocediamo". La festa si svolgerà il 7 e l’8 luglio nell’area mare di Ruffino anziché, come negli anni precedenti, alla pinetina di viale Italia. Per l’occasione sarà celebrato il decennale di Speziafest all’insegna del motto: "Dieci anni di noi, il sole sorge sempre!". Per l’occasione sarà allestita una splendida mostra fotografica, con le immagini più significative della curva negli ultimi dieci anni, tra le quali alcune coreografie passate alla storia (nella foto uno scatto della Ferrovia alcuni anni fa). Le due serate si caratterizzeranno per tanto cibo, birra e musica live, oltre al tradizionale torneo di calcio che vedrà in lizza otto squadre di tifosi: ‘Pogo no’, ‘Aston birra’, ‘Real Dlf’, ‘Revenge’, ‘Real Madrink’, ‘Senza futuro’, ‘Trequart Follo’, ‘I fanti di Pega’. Il torneo di calcio si svolgerà sabato 7 luglio alle 16.

Fabio Bernardini