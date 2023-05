Spezia under 16 batte il Monza e va agli ottavi

Buone notizie per le giovanili dello Spezia. Importantissimo e prestigioso il successo dell’Under 16 di mister Gianni Migliorini, capace di imporsi, nel turno secco di playoff, contro il Monza in trasferta. Una vittoria che dà di diritto l’accesso agli ottavi di finale dei quattro gironi nazionali della categoria. Non è stato facile, perché dopo il doppio vantaggio aquilotto di Bordoni e Lorenzelli, i lombardi la pareggiano con Bracesco e Romanini, ma poi arriva il decisivo sigillo di Venturi per il 2-3 finale. Il tecnico dello Spezia ha mandato in campoTortorella, Martinelli (60’ Viola), Baldetti, Lorenzelli, Ebano (71’ Simonelli), Romanelli (60’ Piras), Nicolai, Marchini (67’ Arrighini), Bordoni, Franchetti Rosada, Ferrari (71’ Venturi); rimasti in panchina Di Nubila, Fantinati, Burattini e Vicari.

Intanto l’Under 13 di mister Pierfederico Trifoni, vincitrice del proprio girone nel campionato Esordienti Pro, si appresta ora a giocarsi le sue carte nella fase interregionale. Le sedici squadre che hanno avuto accesso alla fase finale sono state suddivise in quattro raggruppamenti da altrettante squadre: gli aquilotti sono stati inseriti nel girone 2 (Veneto), assieme a Hellas Verona, L.R. Vicenza e Calcio Padova, in un quadrangolare che vedrà le quattro formazioni affrontarsi tra loro in una giornata unica, domenica a Rovigo. Le formazioni vincenti di ciascun gruppo accederanno alle Final Four nazionali il 3 e il 4 giugno a Tirrenia e che decreteranno il club che si aggiudicherà il titolo assoluto di campione d’Italia.

Marco Magi