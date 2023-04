Spezia, una partita da non fallire Semplici: "Coraggio e ambizione"

di Fabio Bernardini

"Coraggio" e "ambizione". Queste le qualità primarie invocate da mister Leonardo Semplici alla sua squadra nel derby di questa sera contro la Sampdoria allo stadio ‘Ferraris’ (il via alle ore 20,45, arbitra Maresca): "Voglio una squadra pronta a lottare per conquistare la salvezza, senza risparmiarsi". Sostenuti da circa 1200 tifosi aquilotti (i ragazzi della Curva Ferrovia partiranno con il treno di linea delle ore 17,50, altri 350 tifosi a bordo di sette pullman organizzati dal gruppo Belini frizzanti, club ‘Franco Cavatorti’, club ‘Bertolani’ Romito Magra, i restanti con mezzi privati), i bianchi dovranno interpretare al massimo delle loro possibilità la sfida regionale con la Samp per conquistare una vittoria storica: "Penso che la squadra entrerà in campo con il cipiglio giusto – ha affermato Semplici -, le motivazioni sono massimali per ottenere il risultato che possa permetterci di avvicinarci al nostro obiettivo del mantenimento della categoria. Concentriamoci solo su noi stessi, senza guardare i risultati degli altri".

Scontata la ricerca dei tre punti perché, calendario alla mano, nelle otto partite che restano, il match di questa sera è senza dubbio tra i più abbordabili. È vero che la Sampdoria ha in rosa giocatori importanti e che si giocherà al ‘Ferraris’ con almeno quindicimila supporter blucerchiati sugli spalti, ma l’ultimo posto in classifica dei genovesi, correlato dai numeri impietosi che lo accompagnano, obbligano i bianchi ad una gara garibaldina, "a testa alta", per conquistare una vittoria che sarebbe oro nell’economia del campionato. Magari puntando sulla maggiore prolificità offensiva - 25 gol contro i 19 dei doriani – che è poi la vera differenza tra le due squadre, visto che in termini di tenuta difensiva i numeri sono deludenti e similari (48 i gol subiti dallo Spezia contro i 51 della Samp).

Lo Spezia si presenterà ad una delle gare più importanti della stagione senza sei giocatori: Holm (si opererà presto), Zurkowski, Ampadu, Zovko, Beck, Moutinho. Specie le prime tre saranno assenze indubbiamente pesanti, parzialmente compensate dal ritorno del vice capitano Bastoni (in ballottaggio con Agudelo per una maglia a centrocampo).

Per colmare il pesante vuoto lasciato da Ampadu in difesa, mister Semplici ricollocherà nuovamente Nikolaou in posizione centrale, affiancato da Wisniewski o Caldara. Ai lati agiranno Amian e Reca. A centrocampo, potrebbe tornare in cabina di regia l’ex capitano della Sampdoria Ekdal, 126 partite con la maglia blucerchiata condite da tre gol e cinque assist, assistito ai lati da Bourabia e probabilmente da Bastoni, al quale l’aria di ‘Marassi’ rispolvera i ricordi piacevolissimi del gol realizzato la scorsa stagione contro il Genoa sotto la curva nord che valse la vittoria dei bianchi. L’alternativa potrebbe essere la conferma di Esposito al centro della mediana, con Bourabia e Ekdal ai lati. Il tridente vedrà la conferma di Verde sulla fascia destra, Nzola punta centrale e Gyasi sul versante sinistro. Pronti a subentrare in corso d’opera Maldini e Shomurodov.

Infine, la Lega di Serie A ha comunicato anticipi e posticipi della 33° e 34° giornata: Atalanta-Spezia si giocherà mercoledì 3 maggio alle ore 18, Cremonese-Spezia, sabato 6 maggio alle ore 20,45. Il match Spezia-Milan si giocherà presumibilmente sabato 13 maggio, a ridosso delle due semifinali Champions.