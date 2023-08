Spezia, ultimo test alle Baleari col Mallorca Alvini riconvoca i ventisei della Germania

Termina stasera (ore 18,30, centro di allenamento Son Bibiloni di Palma di Maiorca, diretta Youtube) il precampionato dello Spezia con l’amichevole con il Mallorca a chiudere un ciclo di prestigio che ha visto finora gli Aquilotti affrontare e battere avversari di serie A (Sassuolo) e di Bundesliga (Bochum e Wolfsburg). Per questo test Alvini ha deciso di convocare gli stessi 26 che mercoledì scorso erano volati in Germania, con l’aggiunta dell’ultimo arrivato Muhl. Rimane a casa Mbala Nzola, il cui approdo al West Ham si fa di ora in ora più probabile, dopo che i londinesi hanno ceduto Scamacca all’Atalanta per 30 milioni comprensivi di bonus e dopo che il giocatore ha fatto capire al suo procuratore Branchini che la Premier League rimane la sua priorità. Restano a casa anche Bourabia, Sanca e Strelec, che a questo punto sono ufficialmente sul mercato: il franco-marocchino ha estimatori di livello, non solo in Italia, la sua partenza sarebbe un affare per lui e per la società, che incasserebbe liberandosi di un ingaggio robusto; il portoghese non sembra avere le caratteristiche per un campionato difficile come la B, è un over 23 e ha un solo anno di contratto: non dovrebbe essere un problema il suo approdo in qualche club della Primera Liga lusitana. Lo slovacco è finito in fondo alle gerarchie degli attaccanti, con gli arrivi di Moro, Pio Esposito e la conferma di Krollis, per cui anche per lui i prossimi giorni dovrebbero sbloccarne la cessione. Stamattina partono da Pisa Verde e Holm, per quanto entrambi sul piede di partenza, ma al momento a pieno titolo nell’organico, potenzialmente utilizzabili anche per i primi match ufficiali, visto che il mercato finisce il 31. Tornando ai presenti, Alvini si aspetta un’altra prestazione convincente contro un avversario di livello, che sabato inizierà il campionato a Las Palmas, nelle cui fila c’è qualche vecchia conoscenza del nostro calcio come l’ex laziale Muriqi, bomber rinato in Spagna coi 15 gol della scorsa stagione, e il difensore centrale Valjent, 137 presenze in B con Chievo e Ternana.

Il club delle Baleari dovrebbe schierare gli ultimi acquisti: l’attaccante canadese Larin, pagato 7,5 milioni di euro al Valladolid, con esperienze anche al Bruges e al Besiktas, e il centrale belga Van Der Heyden, acquistato per 2,5 milioni dal Sainte Gilloise. Operazioni rese possibili dalla cessione al Paris Saint Germain del trequartista coreano Kang In Lee, che ha portato 22 milioni cash nelle casse degli isolani. La stessa cosa si augura lo Spezia con le sue partenze eccellenti, per dare solidità a tutto il progetto.

Mirco Giorgi