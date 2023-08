Spezia termina imbattuto il precampionato

Sotto gli occhi di uno spettatore d’eccezione come Fabio Cannavaro, lo Spezia termina imbattuto il suo precampionato sfiorando il colpo grosso anche contro i "Vermellos" delle Baleari, che sabato prossimo inizieranno la Liga in quel di Las Palmas. Un buon pari che rafforza l’autostima nel gruppo di Alvini in vista delle gare ufficiali, a partire da quella del 14 a Cesena contro il Venezia per la Coppa. Il Mallorca, subito pericoloso in apertura con Amath, prende in mano le redini del gioco, ma al 12’ sono gli Aquilotti ad avere una buona occasione quando il portiere Greif sbaglia la presa su corner di Esposito e Antonucci non riesce ad approfittarne.

Gli spagnoli sfruttano bene le incertezze in fase di impostazione: su una palla banalmente persa sulla sinistra, Maffeo (autore di un gran duello con Reca)crossa per Muriqi, torre per Amath, Amian salva in corner. Lo Spezia ci prova in contropiede: al 22’ Amian lancia Moro, ma la difesa sventa, un minuto dopo Reca trova una grande percussione, ma a tu per tu col portiere preferisce sparargli addosso invece di servire Verde libero sulla destra. Sul ribaltamento per poco non passano i maiorchini, ma Drago è reattivo su Morlanes. Dopo il cooling break gli spagnoli prendono campo, potrebbero passare al 29’,quando da un palleggio pretenzioso di Esposito nasce l’occasione che porta Muriqi in rete, ma l’arbitro ravvisa giustamente il fuorigioco dell’ex laziale. Buon per lo Spezia che Dragowski fa sempre buona guardia, come al 34’ su un rapido contropiede e soprattutto al 39’ quando prima salva su Muriqi e poi alza sopra la traversa di quel tanto che basta la ribattuta di Amath. Chiude il tempo un tiro di Mascarell alto, con lo Spezia un po’ in affanno. Nella ripresa Alvini inizia subito le solite rotazioni, mentre la partita si fa un po’ nervosa, con accenni di rissa prontamente sedati dopo un brutto fallo di Copete su Krollis. Qualche errore di troppo della giovane coppia centrale spezzina: un retropassaggio corto di Serpe obbliga Zoet al 52’a salvare su Muriqi in scivolata, al 66’ ancora Serpe spalanca la strada a Larin, che lancia Muriqi, ma il portiere olandese anche questa svolta sventa.

Ma anche i rincalzi del Mallorca non scherzano, e così al 69’ un disimpegno completamente errato di Baba permette a Kouda di segnare da centro area con un gran tiro al sette. Lo Spezia potrebbe raddoppiare un minuto dopo, su errore di Lato che lancia Cipot davanti alla porta, anche se a cinquanta metri. Lato lo ferma da ultimo uomo, ma l’arbitro non se la sente di espellerlo. Con la partita in controllo spezzino, all’80’arriva inaspettato il pareggio, con un rasoterra di Sanchez da centro area che sorprende Zoet. Il portiere si riscatta alla grande poco dopo, sventando un corto retropassaggio di Bertola che lanciava Llabras. Alla fine il pari è giusto, da adesso inizia il difficile.

Mirco Giorgi