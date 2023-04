Spezia senza paura contro la corazzata Lazio

Il pensiero è alla sfida con la Lazio di stasera al Picco (ore 20,45, arbitra Irrati), passando dalla soddisfazione per la prestazione di Firenze, senza commentare le scelte arbitrali del passato (l’ultimo Spezia-Lazio e il ’famoso’ gol di Acerbi in fuorigioco) nè l’epilogo di Verona-Sassuolo. Ma nelle parole di Leonardo Semplici traspare l’amarezza per i due episodi (il gol sbagliato da Eldor e la ’papera’ di Consigli) che hanno cambiato la classifica dello Spezia.

"A Firenze abbiamo disputato una buona gara, sia nel primo che nel secondo tempo – dice il tecnico aquilotto – facendo anche cose meno belle. Ne abbiamo parlato alla ripresa della preparazione e siamo convinti di essere tutti sulla buona strada. Come gioco, mentalità e qualità la squadra si sta sempre piu alzando. I due episodi? Potevano cambiare le cose, ma non è stato così, quindi avanti per la nostra strada".

Quindi soddisfatto?

"Dobbiamo continuare a migliorare giorno dopo giorno, come avere coraggio e mettendo in campo sempre le nostre qualità, che sono molte".

Arriva la Lazio, squadra fortissima: non ha impegni di coppa, quindi nessuna necessità di far turn over fra giocatori.

"La Lazio senza Coppe avrà vantaggi in più in campionato. E’ la seconda forza del campionato, gioca bene, ha vinto contro le grandi: é squadra di grande qualità e forza fisica, conosco Sarri e so le difficoltà che può creare. Ma noi al ’Picco’, con l’aiuto del nostro pubblico, dobbiamo con le nostre armi di metterli in difficoltà, cioè tenere palla il più possibile. Se l’abbiamo noi è meglio".

Situazione infortuni?

"E’ da parecchio che purtroppo ogni settimana facciamo la conta degli indisponibili: abbiamo fuori Moutinho e Beck, Zurkowski e Holm per il quale credo che per la stagione sia finita (ma su questo dovrà pronunciarsi la società). Inoltre Maldini non sta benissimo così come Kovalenko, Agudelo ha ripreso mercoledì e Caldara invece solo ieri. Fuori anche Bastoni, squalificato. In compenso rientra Reca. Comunque chi andrà in campo darà il meglio, come sempre".

Un giudizio su Maldini, che alterna giocate ottime a pause, e su Cipot.

"Con Maldini stiamo lavorando sulla sua crescita: deve farsi trovare negli spazi e non cercare sempre di farsi dare la palla. Cipot è un giovane con personalità: tornerà molto utile".

In Spezia-Lazio nelle ultime due stagioni vista qualche decisione arbitrale contestata...

"Degli arbitri non parlo. Comunque al ’Picco’ arrivano sempre i top: li vorrei anche in trasferta"

