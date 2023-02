Spezia, riprendere il cammino interrotto

di Fabio Bernardini

Lo Spezia viaggia a Empoli per riprendere il cammino interrotto lo scorso 15 gennaio a Torino, quando vinse 1-0 contro i granata. Da allora tre sconfitte consecutive con un ruolino di marcia allarmante (sette gol subiti e zero realizzati), complice una situazione emergenziale tra infortuni e squalifiche che non accenna a placarsi visto che anche al Castellani mancheranno Zoet, Moutinho, Zurkowski, Kovalenko (rientrerà la settimana prossima), Bastoni, Sala (infortunati), Caldara e Ampadu (squalificati). Torneranno tra i convocati Nzola, Ekdal e Gyasi.

Sul fronte empolese prospettive diametralmente opposte visto i 26 punti in classifica degli Azzurri, otto in più rispetto alle Aquile e uno stato di salute buono, con una media punti di 1,24 a partita, nonostante la recente sconfitta di Roma che ha interrotto una serie positiva che durava da sei giornate (tre pareggi e tre vittorie, tra queste anche quella di San Siro contro l’Inter). In aggiunta la formazione di Zanetti ha solo tre giocatori out: l’attaccante Destro, il difensore Tonelli e il centrocampista Grassi (Ismajli è in forse). Gli altri giocatori sono abili e arruolati, compreso gli ultimi arrivati Vignato e Piccoli.

A guardare i numeri la differenza tra le due squadre non risiede nella prolificità offensiva, di sicuro non esaltante per entrambe (17 gol per gli Aquilotti, 19 per gli Azzurri), quanto nella tenuta difensiva visto che il talentuoso Vicario ha raccolto la palla in rete 26 volte, mentre il top Dragowski ha incassato 35 gol (solo Salernitana, Cremonese e Sampdoria hanno fatto peggio). Mister Gotti dovrà, gioco forza, apportare cambiamenti alla formazione presentata domenica scorsa contro il Napoli. Davanti a Dragowski vi potrebbe essere l’esordio dal primo minuto del polacco Wisniewski, supportato ai lati da Amian e Nikolaou, con il ritorno di Holm sulla fascia destra e la conferma di Reca sul versante opposto. Al centro della mediana è probabile la conferma di Esposito, sorretto dalle mezzali Bourabia e Agudelo. A completare l’undici iniziale si va verso la conferma di Shomurodov a far coppia con il rientrante Gyasi; solo a gara in corsa vi sarà il rientro di Nzola.

Per quanto riguarda l’Empoli, mister Zanetti confermerà l’undici iniziale di Roma (4-3-1-2): Vicario; Ebuhei, De Winter, Luperto, Parisi; Bandinelli, Marin, Akpa Akpro; Baldanzi; Caputo, Satriano. Tra le curiosità: sia Empoli che Spezia sono tra le quattro squadre ad avere subito più gol nell’ultimo quarto d’ora.