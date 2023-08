Spezia, qualcosa non va: difesa da rivedere

Lo Spezia esce da Bolzano con un pareggio tra luci e ombre, la cui lezione deve essere recepita, visto che ci sono 10 giorni per mettere a posto dei tasselli che altrimenti complicherebbero non poco le cose. Evidente la difficoltà difensiva, in realtà già emersa nel precampionato e in Coppa. Non è ammissibile segnare tre gol in trasferta su un campo non facile e non uscire con i tre punti. Errori individuali sicuramente, errori della terna anche (il secondo rigore non convince, con Merkaj che dà l’impressione di buttarsi ancor prima dell’impatto), ma una prestazione bisogna guardarla nel suo complesso e ogni volta, fortunatamente non molte, che il Sudtirol si faceva vedere, la sensazione di precarietà era piuttosto evidente. Auspichiamo che Muhl non sia quello vero: indubbiamente il tedesco paga una preparazione in ritardo, ma anche il fatto di provenire da un campionato meno come quello austriaco. Non è sfuggito come Nikolaou correggesse sempre il compagno, evidentemente non abituato ai mille risvolti che si aprono dentro una partita italiana.

Non è solo un fatto di singoli, c’è un problema di impostazione di una squadra troppo lunga, a cui basta perdere un pallone nella trequarti avversaria per innescare un contropiede facile come quello da cui nasce il primo rigore. E’ davvero il 4-3-3 il modulo ideale per gli uomini che si hanno a disposizione, con un trequartista formidabile come Antonucci che viene limitato a giocare in fascia? Qualche dubbio comincia a montare anche nella testa di Alvini, se dopo l’intervallo non abbiamo più visto un inconsistente Cipot per Ekdal, apparso peraltro a disagio. La mancanza di alternative ha peggiorato tutto, una volta deciso di togliere Muhl e anche uno Zurkowski che proprio non ingrana: ma il tecnico si è ben guardato dall’inserire Bertola, l’unico centrale che aveva a disposizione. Piuttosto Bastoni terzino destro e Amian centrale, due fuori posizione su quattro.

L’infortunio di Reca poi ha aggravato la situazione, perché Bastoni è tornato a sinistra, ma a destra è dovuto andare un centrocampista come Cassata: non è un caso che il terzo gol del Sudtirol nasca proprio da quelle parti. Non capiamo l’idiosincrasia verso Ferrer, comunque che ci siano molte cose da mettere a posto a livello di organico è palese. Visti i molti soldi incassati e le ambizioni sbandierate, si spera che i rimedi non arrivino da campionati islandesi o affini (con rispetto parlando), ma da sicurezze capaci di far salire la qualità della rosa: gente come Bandinelli, Antonucci e Moro, magari anche più forte.

Mirco Giorgi