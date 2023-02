Spezia Popolare e Romito vittoriosi

Il Brugnato non è andato oltre il pari senza reti contro il Luni e può solo agganciare in vetta della Seconda categoria calcistica l’Amegliese che ha riposato. All’inseguimento della coppia di vetta con 30 punti si sono riportati Calcio Spezia Popolare vincitore sul Ceparana 2-1 (Alkurti, Corradini, Gervasi) e Polisportiva Romito che ha superato il Mamas Giovani 4-1 (2 Naclerio, Valenti, Alpinoli, Keita) adesso affiancate con 26 punti. Non si è disputata per la nebbia la sfida tra Bolanese B e Nave mentre il San Lazzaro Lunense otterrà il 3-0 a tavolino nella gara contro l’Atletico Lunezia che continua a non presentarsi.