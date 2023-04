Spezia perde a Pavia Ma il quinto posto è ancora raggiungibile

Lo Spezia Femminile si ferma in casa della capolista Pavia (2-1), in vantaggio al 5’ con Longoni, al 75’ il raddoppio di Codeca. Nel finale un’autorete di De Vecchi rende meno amara la sconfitta delle spezzine. Malgrado il ko, il quinto posto è sempre alla portata: il Pontedera vincendo a Ivrea ha dato una mano alle aquilotte. Spezia: Gallego, Barraza, Gino (67’ Girolamo), Duarte, Larroussi, Ciccarelli, Cardoso Dezotti, Mazzieri, Gamache Ruzafa. A disp. Giordano, Maarouf, Duce, Lazzara, Carabott, Viscuso. All. Ferrarese.

Risultati: Meda-Su Planu 7-1, Solbiatese-Vittuone 4-1, Baiardo- Freedom 1-1, Ivrea- Pontedera 0-3, Orobica- Pro Sesto 5-0, Pinerolo-Monza 6-0. Classifica: Pavia 52 punti, Pinerolo 49, Orobica 47, Freedom 45, Solbiatese 36, Spezia, Ivrea 33, Baiardo 30, Vittuone 26, Meda 25, Pontedera 23, Lucchese 21, Pro Sesto 19, Monza 10, Su Planu 1. Domenica sosta. Si riparte con l’Ivrea il 16, il 19 a Bergamo, poi il 26 la Coppa Italia a Venezia.

M.Z.