Spezia, non è soltanto sfortuna Scelte sbagliate dietro l’incubo-B

Non è sfortuna, se lo Spezia è a un passo dalla B. Una vittoria in tutto il girone di ritorno, appena 9 punti in 15 partite non sono un caso. Non è neanche un mistero come mai una squadra che a cavallo della lunga sosta era riuscita con Gotti a fare cinque risultati utili consecutivi (record in serie A), si sia dissolta come neve al sole. Bastano cinque lettere: Nzola. Il suo infortunio nella maledetta (quella sì) partita di Bergamo in Coppa Italia, che costò anche la sparizione dai radar di Holm, è il punto di inizio di una caduta che sembra irreversibile. Le colpe sono evidenti. Non dimentichiamo che Gotti già in estate chiedeva invano un rinforzo per reparto. Cosa sia successo veramente tra Pecini e la società non lo sapremo mai, fatto sta che tra un Dentello Azzi e l’altro si arriva alla defenestrazione del direttore sportivo senza colmare alcuna carenza. Anzi fu solo grazie all’intervento del Gruppo Bullone se furono scongiurate le cessioni già fatte di Gyasi alla Sampdoria e di Nikolaou alla Fiorentina. E’ bene ricordarsele queste cose, per non cadere nella ’trappola’ di chi dice che i processi vanno fatti alla fine. Il punto va tenuto adesso, perché fra un mese potrebbe essere tardi, con la fuga dei buoi e una stalla che rischia di sparire. Torniamo a dopo Bergamo, con il mercato di gennaio in corso. Gotti insiste con Macia (quarto diesse in quattro anni...) per i rinforzi già chiesti a Pecini, lo spagnolo cede Kiwior all’Arsenal in Premier League e fa un mercato costosissimo di scommesse esotiche ma non risolve, tra gli altri, il problema del centravanti. In tutta la storia della serie A è difficile trovare una squadra che giochi un campionato con una sola punta vera.

Nzola arriva inevitabilmente al logoramento, Shomurodov si rivela una scelta errata proprio per le sue caratteristiche: la traversa di Cremona non va disgiunta da un 70% di possesso palla inutile proprio per mancanza di un finalizzatore. Il calcio è semplice, lo diceva Nereo Rocco: un portiere che pari, un attaccante che segni, quattro o cinque ’mona’ (ragazzi) che corrano. Quello che è bastato alla Cremonese, con un grande Carnesecchi e un Ciofani che i gol li fa anche a 37 anni, specie con la porta spalancata. Lecito a questo punto aspettarsi risposte concrete dalla proprietà, che ha spesso brillato per lontananza, non solo geografica. Un proverbio dice: "L’occhio del padrone ingrassa il maiale". Non stupisca la ’magrezza’ risultante, nonostante le risorse a disposizione. Se le avesse avute qualcuno dotato di passione e competenze, non saremmo ad assistere a questo scempio: perché a scendere proprio adesso, dopo due salvezze molto più difficili, ci voleva un’impresa.

Mirco Giorgi