Spezia, il calciatore Ferrer lotta contro la malattia: “Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin”

La Spezia, 23 novembre 2023 – Purtroppo il calciatore spagnolo Salvador Ferrer, in prestito dallo Spezia all'Anorthosis, ha annunciato tramite i social (in spagnolo e in inglese) una brutta notizia: “Mi hanno diagnosticato il linfoma di Hodgkin e nelle prossime settimane comincerò il trattamento sanitario”. Certo, come lui stesso ha affermato “Non è facile scrivere questo messaggio, però da oggi voglio trasmettere positività”.

Da parte sua lo Spezia ha subito risposto “Per quattro stagioni hai lottato come un vera aquila per onorare la nostra maglia. Abbiamo gioito, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto insieme. Conosciamo bene la tua forza e siamo certi che anche in questo caso saprai uscirne vincitore! Forza Salva! Siamo tutti con te!”.

Sicuramente non sarà un percorso facile per il difensore classe 1998 da qualche mese a Cipro, ma lui stesso ha voluto aggiungere “Non posso negare sia stato un colpo molto duro sia per me che per la mia famiglia, ma la prognosi è positiva e spero di avere un rapido recupero per tornare a giocare e godermi tutto il resto il prima possibile. Ho chiarissimo che per lottare contro questa malattia la paura non serve a niente”.

Sicuramente Salva ha la forza, la positività e la volontà di uscirne fuori alla grande, ci auguriamo con la stessa rapidità con cui ha sempre percorso chilometri della fascia destra (e anche sinistra) sul campo da gioco.

Un grande abbraccio da parte nostra, certi che la sua famiglia saprà stargli – come ha sempre fatto – sempre vicina.