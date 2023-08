Spezia-Fezzanese 5-2: Verde decisivo a Follo

Lo Spezia si aggiudica per 5-2 l’amichevole di ieri pomeriggio a Follo, giocata a porte chiuse, con la Fezzanese. Troppa la differenza tra gli aquilotti, i quali militano in serie B ma sino a pochi mesi fa erano in serie A, e i fezzanoti che partecipano alla serie D. Una sfida pertanto che vedeva di fronte le maggiori rappresentanti calcistiche della nostra provincia che hanno dato vita a un proficuo allenamento sul piano atletico dato che si è giocato sotto un sole cocente. Buona nel complesso la prova della compagine del presidente Arnaldo Stradini soprattutto nel primo tempo che lo concludeva in vantaggio. Nella ripresa i bianchi facevano valere il loro maggior tasso tecnico e trascinati da una grande Verde autore di una doppietta e di grandi giocate ribaltavano il risultato. Prima emozione al 10’ con Candelari che impegna Salvalaggio. Al 16’ Fezzanese in vantaggio con Baudi che, liberato da un abile colpo di tacco di Lunghi, segna dopo aver scartato due avversari. Al 21’ Salvalaggio salva su diagonale di Cipot che al 29’ spreca a porta vuota. Al 49’ pareggia Verde con un tiro dal limite. Al 55’ verdi di nuovo in vantaggio con Mariotti che approfitta di un errore difensivo aquilotto. Un minuto dopo pareggia Krollis con un preciso diagonale. Al 59’ Angeletti in uscita è bravissimo a salvare in uscita sul solitario Verde. Al 62’ il 3-2 dello Spezia con Bandinelli che approfitta di un errore di Angeletti. Al 67’ il poker è una prodezza di Verde che fa doppietta con una splendida punizione. Poco dopo al 68’ Antonucci coglie la traversa. Al 78’ Pio Esposito spreca da due passi su assist di Bandinelli. All’87’ il 5-2 di Bastoni di testa su cross del neoentrato Cugnata.

Paolo Gaeta