Spezia, è un’occasione da non fallire "A Cremona con l’obiettivo vittoria"

"Per cominciare, tanti complimenti al Napoli e mister Spalletti per il campionato vinto meritatamente". Leonardo Semplici rende onore agli azzurri neo campioni d’Italia, prima analizzare l’importante match di Cremona (stasera ore 20.45).

Semplici, ripartiamo dalle cose positive viste a Bergamo?

"Sì, necessariamente: siamo stati sempre in partita ad esclusione di dieci minuti del secondo tempo nei quali abbiamo regalato due angoli e preso gol su tiro da lontano. Poi abbiamo reagito e alla fine potevamo pareggiare con Verde. Andiamo avanti, consapevoli che curando anche di più i dettagli porteremo a casa i risultati. Solo con più attenzione metteremo in difficoltà gli avversari".

Parliamo di Nzola, e di chi potrà giocare essendo la terza partita in otto giorni.

"Nzola è ancora in dubbio, valuteremo. In tanti non sono al meglio della forma, arrivando da acciacchi vari. Ma siamo un bel gruppo e chi giocherà o subentrerà darà il meglio. In questo momento poi siamo tutti chiamati a dare ancora di più"

Conterà tanto l’aspetto mentale e anche fisico, non si può più sbagliare...

"Quello mentale è ottimo, abbiamo parlato dopo la sfida con Atalanta e siamo tutti consapevoli del momento . Ma con l’impegno e la maggior responsabilità chiesta a tutti, cercheremo di invertire il trend e portare a casa punti".

La giornata ruota intorno a Cremonese-Spezia e domani Lecce-Verona.

"Non guardiamo mai in casa d’altri, ma certamente queste due partite saranno importanti per tutte e quattro le squadre. Noi però dobbiamo pensare alla nostra partita, contro una Cremonese che ha ancora speranze di salvezza, sta giocando molto bene e arriva dal pari a Milano. Servirà un grande prestazione per portare a casa i punti che ci servono".

Bastoni, Verde e Gyasi, saranno decisivi?

"Sono tre calciatori importanti, sono contento per Gyasi, e il nostro capitano e un esempio. Bastoni e Verde vengono da noie per infortuni, ma la loro qualità non si discute".

Occorre vincere, ma anche la Cremonese lo vorrà, con la differenza che per i grigiorossi c’è solo un risultato a disposizione.

"Giocheremo con coraggio, cercando di creare problemi agli avversari. E sapendo che durante la partita ci saranno momenti di difficoltà da superare".

Cambierà qualcosa con Ampadu di nuovo in difesa?

"Ogni partita è diversa, a Bergamo serviva fisicità. Vedremo di mettere in campo la migliore squadra possibile"

Probabili formazioni

SPEZIA: Dragoswki, Amian, Amapdu, Nikolaou (Wisniewski ) Reca, Bourabia, Ekdal, Bastoni, Verde, Shomoroudov, Gyasi. Marco Zanotti

CREMONESE: Carnesecchi; Sernicola, Chiriches (Ferrari), Vasquez, Valeri; Meité, Castagnetti; Galdames, Okereke, Buonaiuto (Afena-Gyan); Ciofani. All: Ballardini.

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Marco Zanotti