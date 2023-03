Spezia di misura con il Baiardo Decide Ruzafa

SPEZIA

1

BAIARDO

0

SPEZIA: Gallego, Duarte, Barraza, Viscuso (80’ Girolamo), Ciccarelli, Gino, Cardoso, Dezotti, Mazzieri, Gamache, Ruzafa (90’ Omokaro). (A disp: Maarouf, Giordano, Carabott, Girolamo, Larroussi, Duce , Lazzara) All. Ferrarese.

BAIARDO: Denevi, Cuneo, Pigati, Casciani, Librandi, Minopoli, Paganini, Donati, Traverso, Nasso, Lopez. (A disp: Costantini, Trichilo, Migliardo, Sciaccaluga, Bertoncini, Delucchi, Guardo, Pittaluga Spiga). All. Castiglione

Arbitro: Ammannati di Firenze (Pampaloni di Spezia e Perlamagna

di Carrara)

Rete: 14’ Ruzafa

LA SPEZIA – Vittoria meritata delle aquilotte contro il Baiardo Genova. Un risultato di misura, ma nei primi venti minuti lo Spezia ha giocato bene e poteva chiudere la gara. Poi il Baiardo si è riorganizzato e la partita è diventata equilibrata fino alla fine. Il Baiardo ha pagato l’assenza del bomber Calcagno, anche se alla fine di occasioni importanti non ne ha create. Le genovesi non hanno mai veramente impensierito Gallego. Continua quindi la scalata in classifica dello Spezia che punta decisamente al 5° posto.

Risultati. Monza-Pavia 0-9, Vittuone-Pinerolo 1-4, Freedom- Orobica 3-1, ha riposato il Su Planu, mentre Lucchese- Solbiatese è stata rinviata al 6 Aprile, il 12 Aprile in programma invece Pro Sesto-Ivrea.

Classifica: Pavia 49 punti, Pinerolo 46, Freedom e Orobica 44, Spezia, Ivrea e Sobiatese 33, Baiardo 29, Vittuone 26, Real Meda 22 , Pontedera 20 ProSesto 19, Lucchese 18, Monza 10, Su Planu 1. Domenica lo Spezia in casa della capolista Pavia, con diretta Tv su Eleven Sport.

Marco Zanotti