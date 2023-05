Spezia contro la Pro Sesto al ’Marchini’

Terzultima giornata per le aquilotte nel campionato calcistico di serie C femminile. Arriva la Pro Sesto che lotta per evitare i play out e quindi sarà una gara difficile. Lo Spezia cercherà di agguantare il quinto posto, peraltro solo platonico, ma dipenderà anche dai risultati della Solbiatese. Possibile ma difficile. Mister Ferrarese recupera in attacco Gamache e darà spazio a chi ha giocato meno. Il via alle ore 15.30 al Marchini di Castelnuovo Magra. Dirige Balducci di Empoli con assitenti gli spezzini Luca Venditti e Luca Ciuffardi. Le convocate sono: Gallego, Giordano, Maarouf, Gino, Barraza, Duarte, Larroussi, Mazzieri, Omokaro, Ciccarelli, Dezotti, Cardoso, Lazzara, Duce, Carabott, Tumane, Gamache e Ruzafa. Al seguito il vice Dakaj, il fisioterapista Bottigliero e i dirigenti Guidetti e Gogu.

M.Z.