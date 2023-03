Spezia concentrato con la spinta dei tifosi

di Fabio Bernardini

Concentrazione massimale, determinazione all’ennesima potenza, entusiasmo palpabile. Queste le sensazioni percepite ieri pomeriggio in seno al gruppo aquilotto, nel corso dell’allenamento svolto al ‘Picco’, a pochi giorni dal fondamentale match-salvezza contro il Verona. Un gruppo compatto e unito che intelligentemente mister Semplici ha cercato di non sovraccaricare di eccessive pressioni, infondendo piuttosto fiducia e coraggio. Va in questa direzione la cena offerta dal tecnico ai giocatori mercoledì sera in un noto ristorante cittadino, volto a ingenerare positività, unità di intenti e senso di appartenenza. Del resto lo stesso allenatore aveva annunciato, in sede di presentazione, che il suo lavoro si sarebbe sviluppato non solo sul fronte tecnico-tattico ma anche dal punto di vista psicologico: "Devo trasferire ai giocatori la grande fiducia che ho nelle loro qualità in modo che riescano ad esprimere la loro personalità e possano essere sempre propositivi, dando tutto per la maglia bianca. Dobbiamo assolutamente credere nell’obiettivo della salvezza". La spinta eccezionale che i tifosi bianchi hanno elargito ieri a Gyasi & C. ha ulteriormente accresciuto negli Aquilotti quel sostegno e quella vicinanza determinanti in momenti complessi come questi.

Del resto la storia del club bianco è da sempre legata a doppio filo alla sua gente, tutte le vittorie più significative sono arrivate grazie all’incredibile affinità elettiva che gli spezzini hanno creato con la loro squadra del cuore, dalla quale si pretende il massimo del cuore e dell’impegno. Emblematica, a riguardo, la maglia consegnata dal noto tifoso Michele Mecherini a mister Leonardo Semplici, nella quale è comparsa in bella evidenza la celebre frase di Paolino Ponzo: "Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta". La manifestazione di affetto di ieri pomeriggio è solo un anticipo della giornata da ‘cuori bianchi’ che si vivrà domenica. Si va verso un ‘Picco’ colorato di bianco, sul modello del match playout Spezia-Verona del 2007 (2-1) che in queste ore è ricordato scaramanticamente dai fedelissimi delle Aquile. Diecimila i tifosi di fede bianca previsti sugli spalti (sold out la curva Ferrovia), pronti a spingere gli Aquilotti all’ennesima impresa. A corollario, ai bianchi sarà tributato un grande incoraggiamento prima del match, al passaggio del pullman sociale in viale Amendola, con la perla di una splendida coreografia in curva Ferrovia.

Sul fronte tecnico sono due le opzioni al vaglio di mister Semplici: riproporre il sistema di gioco 4-2-3-1 oppure ripartire dal 3-4-2-1 visto all’opera a metà ripresa a Udine. Una soluzione, quest’ultima, che potrebbe assicurare maggiore compattezza al centrocampo e alla difesa, mettendosi a specchio col Verona. Il tecnico avrà a disposizione la stessa rosa di Udine, con l’aggiunta di Zurkowski che anche ieri ha svolto un ottimo allenamento con i compagni. Ancora out Zoet (ma sulla via del recupero), Moutinho (personalizzato), Bastoni (ieri aveva una visita di controllo per il via libera a tornare ad allenarsi in gruppo la prossima settimana) e Holm (piscina e palestra). Nessun problema per Nzola, che ieri ha terminato prima l’allenamento sulla base di un lavoro di scarico già programmato.