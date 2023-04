Spezia con l’Ivrea per il sesto posto

Inizia oggi pomeriggio il mese decisivo nel girone A di serie D che vedrà la disputa delle ultime quattro giornate. Alle ore 15 al ‘Miro Luperi’ di Sarzana la Fezzanese affronterà il Gozzano nella trentacinquesima giornata con la ferma intenzione di conseguire un risultato positivo e continuare la sua corsa verso la salvezza. La terna arbitrale designata vede come direttore di gara Garbo di Monza con assistenti Zanichelli e Barlocco di Legnano. La compagine del presidente Arnaldo Stradini attualmente occupa la nona posizione in graduatoria con sette punti di vantaggio dalla zona play-out, attualmente occupata da Pinerolo, Derthona e Castanese appaiate in classifica al quattordicesimo posto, margine importante ma che non deve far pensare di aver raggiunto l’obiettivo salvezza. Infatti in quattro giornate tutto può ancora succedere dato che i punti in palio sono ben dodici, inoltre il campionato ha dimostrato, a parte la corsa per il vertice che vede il dominio della capolista Sestri Levante che ha già raggiunto la promozione matematica in serie C, di essere molto equilibrato e combattuto con distacchi minimi tra le contendenti. Di conseguenza la quota salvezza si è alzata pertanto i fezzanoti per conseguirla dovranno conquistare più punti possibili ad incominciare dal match odierno con i gozzanesi che sono settimi ed all’andata si imposero per 3-1. Nelle restanti tre partite i ragazzi di Stefano Turi affronteranno nell’ordine la capolista Sestri Levante, il Legnano, anch’esso settimo, ed il Bra, quarto.

Calendario che si prospetta complicato e difficile per i verdi i quali cercheranno già da oggi di recuperare il bomber e capitano Baudi la cui assenza si è fatta sentire nell’ultima partita disputata dalla squadra prima della sosta pasquale persa 1-0 a Borgosesia, in un importante scontro diretto per la salvezza, nella quale hanno creato tantissime palle gol più degli avversari non riuscendo però a finalizzarle. La qualità sia in fase di impostazione che soprattutto di realizzazione di Baudi è fondamentale per il gioco d’attacco del team di Fezzano che oggi dovrà fare a meno di Gabrielli squalificato. Comunque in tutto l’ambiente della Fezzanese c’è grande fiducia e la squadra si è preparata al meglio per questo decisivo finale di stagione.

Paolo Gaeta