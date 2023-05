Spezia beffato dalla Cremonese Non riesce a far gol e viene punito

di Mirco Giorgi

La sconfitta di Cremona, che di fatto spalanca virtualmente le porte della B, anche se tutto rimane ancora in gioco, è la summa di una stagione costruita nel peggior modo possibile, sulla quale si è abbattuta anche una buona dose di malasorte, che nel calcio non guarda mai a caso. Una serata nata male sin dal riscaldamento, con Bastoni costretto alla resa dopo che Semplici lo aveva inserito a centrocampo. Senza il cambio di passo dell’anima spezzina della squadra, il tecnico è costretto a inserire Esposito, con caratteristiche del tutto diverse e peso specifico inferiore. Ciononostante, lo Spezia prende da subito il comando delle operazioni e al 10’ ha la prima palla gol dell’incontro, con un velo di Shomurodov che libera Amian in proiezione offensiva, ma Carnesecchi vola e devia in corner. Sugli sviluppi, dalla bandierina Esposito pesca Wisniewski, il cui forte colpo di testa trova un Carnesecchi formidabile nel riflesso. La Cremonese prova a reagire con Ciofani, il cui tiro dalla distanza è respinto da Dragowski (14’), ma lo Spezia insiste nella pressione, anche se spesso il possesso palla tende a avvitarsi su se stesso. Ekdal al 25’ trova una bella verticalizzazione per Agudelo, ma il portiere grigiorosso è puntuale in uscita. Un minuto dopo, è Nikolaou a concludere da fuori, ma il suo tiro termina alto dopo un’azione insistita. Intorno alla mezzora c’è una sola squadra in campo ma è emblematico quello che accade al 32’, quando Esposito sbaglia un passaggio nella trequarti avversaria, innescando un pericolosissimo quattro contro due sciupato per un banale errore di misura. L’ultimo lampo è al 36’, con una bella iniziativa di Ampadu, ma Gyasi non riesce a calciare bene da dentro l’area. E così il lato più beffardo del calcio si manifesta al minuto 41: contropiede dei padroni di casa, Ciofani forse vuole passarla a un compagno, ma la palla carambola addosso ad Ampadu che si trasforma in un involontario assistman. L’anziano centravanti si ritrova solo davanti a Dragowski e non ha difficoltà ad infilarlo sotto gli occhi degli esterrefatti tifosi spezzini. La maledizione prosegue implacabile a inizio ripresa, con Shomurodov che colpisce una traversa interna da appena dentro l’area, ma la palla esce e Gyasi non riesce a ribadirla in porta. Semplici decide di inserire Nzola e Reca, lo Spezia ha ancora delle buone occasioni: al 62’, al dodicesimo corner battuto, Wisniewski offre palla a Nzola, ma il suo tiro a giro termina alto. Più pericoloso Ekdal al 64’, ma Locoshvili respinge col piede di appoggio. Entra Verde, subito una buona palla per Ekdal, ma Chiriches salva (71’). Poco dopo Benassi prima si fa deviare in corner il suo tiro, poi sugli sviluppi dalla bandierina ha un’altra doppia opportunità, ma la spreca. Col passare dei minuti la spinta spezzina si affievolisce e la Cremonese è implacabile: su una punizione dai 40 metri decentrata di Galdamès, Vazquez sbuca sul secondo palo dopo essere sfuggito ad Ekdal e il suo colpo di testa chiude il match. Nel finale Nzola potrebbe segnare da due passi, ma non c’è spazio neanche per il gol della bandiera. Finisce con i giocatori spezzini sotto la gradinata dei loro tifosi, tutti con il morale sotto terra per una sconfitta immeritata. Serve un miracolo con il Milan, ma tra il dire e il fare...