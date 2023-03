Spezia, Bastoni in gruppo pronto al rientro

di Fabio Bernardini

Ieri, nel giorno del decennale della scomparsa di Paolo Ponzo, ricordato con affetto dallo Spezia e dal popolo bianco, le attenzioni di tutti si sono rivolte al match-salvezza di domenica 2 aprile contro la Salernitana. Una sfida importantissima nella quale gli Aquilotti cercheranno di raggiungere i granata a quota 27 punti puntando proprio sulla filosofia che fu dell’indimenticato mediano di Cairo Montenotte: "Ogni calciatore che veste questa maglia deve sentirsi da una parte onorato, dall’altra fortemente responsabile per ciò che rappresenta". Inevitabilmente sarà una partita che, per l’importanza della posta in palio, si giocherà moltissimo sulle corde dell’agonismo, della personalità e del carattere. In sintesi una gara da Paolino Ponzo, tutta cuore e grinta, da affrontare con coraggio, intraprendenza e saggezza. Purtroppo, stante le tante assenze in organico tra Nazionali e infortunati, mister Semplici non è riuscito a provare in questi giorni l’undici anti-Salernitana. In particolare sta risultando pesantissima l’assenza alle ‘prove generali’ di Shomurodov, ieri autore del gol della vittoria con la nazionale uzbeka nel match contro la Bolivia, destinato a rientrare alla base non prima del 30 marzo. Solo nei giorni a ridosso della partitissima Semplici potrà tastare Eldor come punta centrale (allertati anche Agudelo e Gyasi) in luogo di bomber Nzola, quest’ultimo in campo giovedì scorso con la sua Angola nella gara persa 1 a 0 contro il Ghana. Si attenderanno con ansia anche i ritorni in riva al Golfo di due elementi essenziali dello scacchiere tattico quali Ekdal, ieri sera di scena con la Nazionale svedese nella gara contro il Belgio, pronto a rientrare tra martedì e mercoledì prossimi e Ampadu, che tornerà a Follo mercoledì 29 dopo il match Galles-Lettonia.

Fortunatamente il tecnico delle Aquile da ieri ha potuto contare nuovamente su Bastoni, tornato a lavorare in gruppo dopo oltre due mesi di stop. Tutto ok per Zurkowski che aveva saltato la partita contro il Monaco, mentre Moutinho dovrà effettuare ulteriori controlli perché accusa ancora fastidio alla caviglia dopo l’infortunio patito a Bologna. Buone notizie per Holm, rientrato a Follo e apparso in ripresa dopo i giorni passati nella Nazionale svedese.