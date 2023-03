Spezia a Castelnuovo vuole fermare il Pinerolo

Archiviato con successo l’impegno di Coppa Italia con la vittoria contro il Lumezzane che da lo storico accesso alle semifinali, lo Spezia femminile affronta oggi il Pinerolo capolista. Il via alle 17,30 al Marchini di Castelnuovo Magra con direzione di Li Vigni di Palermo con assistenti Venditti e Longo della Spezia. Aquilotte che vogliono riprendere la marcia dopo la sconfitta del derby di Lucca. Le convocate: portieri Maarouf, Giordano e Gallego; difensori Barraza, Viscuso, Duarte, Larroussi, Omokaro, Mazzieri e Gino; centrocampisti Ciccarelli, Cardoso, Girolamo, Lazzara e Dezotti; attaccanti Duce, Gamache, Ruzafa e Carabott. Martedi 14 marzo i sorteggi per la Coppa Italia per definire chi giocherà in casa la semifinale del 25 aprile contro il Venezia.