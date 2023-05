Spes ultima dea ma bisogna crederci ancora

Massimo

Benedetti

Spes ultima dea, dicevano i latini, ora però serve davvero un miracolo, o un’inversione di tendenza in cui francamente non è facile credere. La squadra, però, ha l’obbligo di provarci fino in fondo. Ma forse sono proprio gli dei del pallone che non vogliono più lo Spezia in serie A, altrimenti non si spiega come ieri sera un primo tempo dominato dalla Aquile sia finito con la Cremonese in gol con Ciofani che ha approfittato di un beffardo rimpallo su Ampadu, segno di un destino avverso. O come all’inizio della ripresa il pallone di un meritatissimo pareggio scagliato da Shomurodov sia stato respinto dalla traversa, un’altra volta, come era successo tre giorni prima a Bergamo a Verde. Lo Spezia ha avuto la colpa di non aver concretizzato la propria superiorità nel primo tempo. Gli aquilotti trascinati da un migliaio di tifosi che ci credevano, dominano ma non segnano, hanno la pecca di tirare poco in porta e quando lo fanno, per due volte è miracoloso Carnesecchi. La prima avvisaglia di una serata poco fortunata si ha quando Bastoni nel riscaldamento ha un problema muscolare e deve tirarsi fuori dalla lotta. Sul campo però lo Spezia c’è eccome, Amian è l’uomo in più in attacco e le occasioni fioccano, una l’ha proprio il francese, l’altra Wisniewski di testa ma in entrambe è protagonista il portiere avversario. Lo Spezia batte sei angoli in neppure mezz’ora, recupera quasi sempre palla a una Cremonese che si rende pericolosa solo in un contropiede. Il gol subìto sul finire del primo tempo è una mazzata, se c’è un risultato bugiardo è proprio questo. Serve subito una reazione per opporsi al destino avverso e lo Spezia nel secondo tempo ci prova, ma non ha fortuna con Shomurodov e il rientrante Nzola non è preciso. E beffa oltre la beffa, la Cremonese raddoppia pure... Purtroppo per lo Spezia una sola vittoria nel girone di ritorno, i 3 punti nelle ultime sette partite e la difesa sempre perforata nelle ultime nove, sono uno ’score’ che la dice lunga.