Spareggio Intercomunale Beverino-Sporting Aurora, in palio c’è la promozione

Ecco il programma completo del calcio dilettantistico spezzino con campi, orari e arbitri.

Eccellenza 31ª giornata

Albenga-Canaletto Sepor (Riva Albenga ore 15 arbitro Bresciani di Chiavari, assistenti Toro di Chiavari e Pozzi di Imperia), Forza e Coraggio-Athletic Club Albaro (Colombo Beverino 15 Verdoia di Genova, assistenti Florjana Doci e Osama C. di Savona).

Promozione girone B

29ª giornata

Cadimare-Marassi (Pieroni Pieve 15 arbitro Albanese di Chiavari, assistenti Penasso di Albenga e Bordone di Chiavari), Don Bosco-Tarros Sarzanese (Cimma Pagliari 15 arbitro Sanguinetti, assistenti Spinetta ed Esposito tutti della Spezia), Follo-Levanto (Follo 15 arbitro Schenone di Savona, assistenti Gardella di Chiavari e Sandri della Spezia), Magra Azzurri-Molassana (Camaiora Santo Stefano Magra 15 arbitro Grandi, assistenti Storace e Loredana Roman tutti di Novi Ligure), Vallescrivia-Marolacquasanta (Maluberti Ronco Scrivia 15 arbitro Savino di Genova, assistenti Santina Delfino e Laconi di Genova).

Prima categoria girone E

Spareggio in campo neutro tra le prime classificate arrivate appaiate con in palio la vittoria del campionato ed il conseguente passaggio in Promozione. Di conseguenza in caso di parità si andrà ai supplementari e successivamente se il risultato non cambierà si procederà ai calci di rigore.

Intercomunale Beverino-Sporting Aurora (Raso Scaramuccia Levanto 16 arbitro Cazacu di Albenga).

Semifinale play-off in gara unica tra la terza e la quarta del girone in casa della migliore classificata con in palio il passaggio alla finale. In caso di parità si andrà ai supplementari e se il risultato non cambierà passerà il turno la migliore classificata nella regular season.

Riccò Le Rondini-Colli Ortonovo (Cevasco San Benedetto 15 Rodio di Genova).

Finale play-out in campo neutro tra le ultime classificate arrivate appaiate con in palio la salvezza. Di conseguenza in caso di parità si andrà ai supplementari e successivamente se il risultato non cambierà si procederà ai calci di rigore.

Antica Luni-Pegazzano (Tanca 16 Tanzella della Spezia).

Seconda categoria girone F

21ª giornata

Bolanese B-Romito Magra (Bertolotti Bolano 10.30 Ravenna di Chiavari), Brugnato-Mamas Giovani (Colombo Beverino 10.30 Salvetti della Spezia), Ceparana-Amegliese (Incerti Ceparana 10.30 Barbieri della Spezia), Nave-San Lazzaro Lunense (Castelnuovo Magra 10.30 Castellucci della Spezia), riposano Calcio Popolare Spezia e Luni.