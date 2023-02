Sottil è sicuro della prestazione "Sapremo trascinare i nostri tifosi"

"Lo Spezia è una buonissima squadra, mister Semplici è un tecnico esperto che porterà idee ed entusiasmo. Noi abbiamo preparato bene la partita facendo perno sull’entusiasmo e sulla serenità. Senza dubbio sarà una gara difficile, ma sono molto fiducioso per una grande prestazione da parte dei ragazzi". L’allenatore dell’Udinese Andrea Sottil ha messo in risalto il valore delle Aquile, stimolando al tempo stesso l’ambiente friulano a sostenere al massimo i suoi uomini: "La rosa a disposizione di Semplici è competitiva. Noi faremo una partita da Udinese, ai nostri tifosi chiedo di starci vicini e trasformare la Dacia Arena in una bolgia. Starà a noi trascinarli con una prestazione di livello". Attesi sugli spalti oltre 15mila tifosi, anche grazie all’encomiabile iniziativa del club friulano che ha stabilito il prezzo a 1 euro per tutti gli sportivi dei vari club dell’Udinese. Trenta i punti collezionati da Beto & C., con un ruolino di marcia di sette vittorie, nove pareggi e sette sconfitte. Dopo un avvio di campionato straordinario, la formazione bianconera ha avuto un calo nel rendimento: solo una vittoria nelle ultime quindici partite (contro la Sampdoria), otto i pareggi, sei le sconfitte. Trentuno le reti realizzate dall’Udinese (sette dal capocannoniere Beto), ventotto quelle subite. Tra le mura amiche i friulani hanno totalizzato tre vittorie, sei pareggi e due sconfitte. Dal punto di vista tecnico Sottil non potrà disporre dell’attaccante Deulofeu, dei difensori Ebosse e Bijol, recuperato Perez. Il sistema di gioco è il 3-5-2 variabile in 3-4-2-1 con Pereyra spostato sulla trequarti a fianco di Thauvin, a ridosso di Beto. A difendere la porta bianconera vi sarà Silvestri, con Becao, Perez, e Masina in difesa, Pereyra, Walace e Lovric sulla linea mediana, Ehizibue e Udogie sulle corsie esterne da ‘quinti’. In attacco spazio per Thauvin e Beto.

Fabio Bernardini