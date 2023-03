Sono arrivati i tre punti contro una big

Massimo

Benedetti

La speranza, si sa, è l’ultima a morire e questa volta lo Spezia riesce a fare punti contro una big. Partita vietata ai deboli di cuore nel catino del Picco che ruggisce come nei tempi migliori. E con i tifosi che cantano incessantemente nei sei, lunghissimi, minuti di recupero. Si è proprio vero, è successo quello che si poteva solo sperare con una enorme dose di ottimismo. Alla fine abbiamo visto tanti spezzini di provata fede interista, esultare solo per le Aquile. Lo Spezia che non segnava al Picco dal 4 gennaio ha segnato due gol nella partita che contava di più, perché la sconfitta avrebbe consentito domenica al Verona di effettuare l’aggancio. Invece ora la pressione è tutta degli scaligeri. Ha avuto ragione Semplici quando ha detto che lo Spezia deve provare a fare punti contro tutti. Ma l’Inter era poi così brutta come la si dipingeva? Neppure un mese fa perfino la Sampdoria aveva fermato i nerazzurri sullo 0-0 Una Inter che ha avuto il mal di trasferta, ma che al Picco non lo ha dimostrato affatto. Nel primo tempo sono esistiti solo i nerazzurri e bisogna ringraziare Dragowski che ha parato il rigore di Lautaro, altrimenti la partita avrebbe preso una piega diversa.

È un’Inter che non aveva neppure segnato nelle ultime due partite fuori casa e che in precedenza a Cremona aveva vinto a fatica. Nel 1° tempo lo Spezia ha avuto difficoltà a giocare, anche perché l’Inter pressava molto alto. Nel 2° tempo Semplici inserisce Maldini, sarà anche per il suo cuore rossonero, che lo ripaga con il gol all’altra squadra di Milano, dopo quello al suo Milan. È questa volta è un gol pesante. Giocare di venerdì di solito era una sciagura, visto che lo Spezia aveva sempre perso. Ma le tradizioni sono fatte per essere infrante. E venerdì si ritorna in campo. Semplici ha fatto meglio di Italiano, lui contro l’Inter ci aveva solo pareggiato.