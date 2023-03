"Solo difendendoci non avremo alcuna possibilità"

"Essere coraggiosi e spregiudicati e attraverso il palleggio e il gioco creare problemi agli avversari. Se abbiamo noi il comando del gioco i rischi sono minori. Poi ci sono gli avversari e i momenti della partita da interpretare e leggere". E’ il credo di Semplici che lo Spezia cercherà di applicare anche stasera.

L’assenza di Reca la costringerà a cambiare?

"Non conta tanto il modulo, quando l’atteggiamento. Vedremo di poter mettere in campo la squadra migliore".

Contro l’Inter servirà la partita perfetta.

"E abbiamo tanto perdere, in altra situazione si direbbe il contrario, ma abbiamo bisogno di fare punti, quindi dobbiamo cercare di sfruttare quei pochi lati deboli e arrivare il più possibile vicini alla porta avversaria. E a noi servono anche i gol di centrocampisti e difensori. Per fare questo ci vogliono grinta, concentrazione e disponibilità al sacrificio di tutti, dal primo al 95’. Dovremo cercare di fare la nostra partita, solo difendendoci non ci sarà scampo".

Marco Zanotti