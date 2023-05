Sollevamento pesi Blanaru in evidenza ai campionati italiani

Si sono svolti a Verona i Campionati italiani under 17 di sollevamento pesi, la manifestazione sportiva giovanile più importante dell’anno alla quale erano qualificati ben 120 tra atleti ed atlete dopo le fasi regionali. Valentin Madalin Blanaru (nella foto), atleta della ’Garage Crossfight’ prima società di pesistica olimpica a La Spezia, si è messo in evidenza classificandosi al quinto posto nella categoria di peso fino a 81 kg.. Il giovane atleta, alla prima esperienza nazionale, ha sollevato 84 kg nello strappo, suo record personale, e 96kg nello slancio. Il rammarico rimane per l’alzata effettuata a 101 Kg giudicata nulla per una lievissima imperfezione tecnica. Il risultato di Valentin è la conferma che il lavoro svolto dai tecnici Mauro Lombardini e Mihai Lazar sta dando i primi frutti e presto si attendono altri e più prestigiosi risultati dal vivaio giovanile. La società, diretta da Michela Nardini, ha aderito al progetto della Federazione Italiana Pesistica che prevede per i giovani tra gli 8 anni e i 17 che possano partecipare ai corsi di pesistica giovanile gratuitamente 2 volte a settimana.

G.S.