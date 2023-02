Soda crede nelle Aquile: "Salvezza possibile"

di Fabio Bernardini

Mister Antonio Soda torna a parlare del suo amato Spezia, con iniezioni di fiducia e amore verso i colori bianchi e la gente spezzina: "Le Aquile hanno buone possibilità di salvezza, ovviamente farò il tifo per loro nel match contro l’Empoli anche se ho vestito la maglia azzurra per due stagioni".

Mister Soda, lo Spezia è reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, con zero gol realizzati e ben sette subiti.

"In questi casi è importante non abbattersi, c’è tutto il tempo per riprendersi, anche se tre ko consecutivi, che salgono a quattro con quello di Coppa Italia, non sono pochi. Bisogna stare uniti, lavorare e tornare a fare punti perché lo Spezia ha dimostrato di poter fare ottime partite".

Pesa la partenza di Kiwior?

"Senza dubbio il polacco era un giocatore affidabile, un perno della squadra, ma è pur vero che è partito a fronte di trenta milioni versati dall’Arsenal. Ritengo, comunque, la rosa attuale dello Spezia e l’allenatore che la guida all’altezza della situazione, in grado di conquistare la permanenza in categoria".

In attacco è arrivato Shomurodov.

"È un buon giocatore, alla Roma ha trovato poco spazio, ma quando ha giocato ha sempre messo in mostra buone doti. Potrà dare un aiuto importante a Nzola, al quale non può essere demandato tutto il peso dell’attacco. La Serie A è un campionato difficile, Nzola ha fatto gol importanti, la prolificità offensiva è fondamentale perché permette alla squadra di giocarsi le partite fino alla fine".

Alle porte il match contro l’Empoli.

"Quella toscana è una buonissima squadra che gioca un buon calcio, non sarà una partita facile. Lo Spezia dovrà portare punti a casa, anche se mancheranno tanti giocatori, tenendo comunque presente che rientreranno atleti di valore come Gyasi e Nzola. Spero che i bianchi possano ottenere un risultato positivo per infondere fiducia all’intero ambiente".

Lei è un pezzo di storia aquilotta con la promozione in Serie B del 2006 dopo 55 anni, la salvezza l’anno successivo e una retrocessione nel 2008 salutata dagli applausi di seimila spezzini. È, però, anche un ex giocatore dell’Empoli. Il cuore per chi batterà sabato prossimo?

"A Empoli sono stato benissimo, ma lo Spezia ce l’ho nel cuore, il tifo sarà tutto per i colori bianchi. Gli Aquilotti hanno buone possibilità di potersi salvare, hanno vinto partite che nessuno si attendeva".

Ai suoi tempi vi era un entusiasmo irrefrenabile, ora con lo Spezia in Serie A la passione degli spezzini è sempre all’ennesima potenza, ma forse manca un po’ di ‘fuoco’ emotivo, come lo spiega?

"La squadra e la società devono vivere la piazza, la gente di Spezia può dare tantissimo a patto che si senta partecipe. Lo Spezia è degli spezzini, i quali devono essere costantemente coinvolti, se ciò non accade non c’è mai distacco verso la squadra perché i tifosi amano visceralmente i colori bianchi, ma potrebbe esserci meno fervore. Bisogna conoscere la realtà spezzina. Appena arrivai a Spezia andai a cena con tutti i club aquilotti perché la gente del Golfo vuole avere un contatto diretto con dirigenti, giocatori e mister. Io vivevo pienamente la città, capivo le persone, le loro aspettative, il loro carattere e trasferivo la loro passione alla squadra. Io, a un certo punto, oltre a essere il tecnico dello Spezia ero diventato anche il suo primo tifoso".

Infine, cosa pensa delle accuse di razzismo rivolte agli spezzini dopo il match contro il Napoli?

"Non scherziamo per cortesia. Spezia non è assolutamente una città razzista, è un’etichetta ingiusta che la gente spezzina non merita. Il popolo bianco ama visceralmente la propria squadra, famiglie intere vengono allo stadio per tifare le Aquile, il razzismo non alberga in riva al Golfo".