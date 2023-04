"Si pagano gli errori del mercato Non cedere il passo senza lottare"

"Spezia che delusione! Ora sarà durissima salvarsi". Amarezza enorme in seno alla tifoseria aquilotta per la grave sconfitta dei bianchi contro il Monza: "Ko senza attenuanti, squadra scarica, quasi rassegnata. Da salvare solo l’attaccamento degli 8700 tifosi presenti al ‘Picco’". Sotto accusa anche le scelte societarie: "Mercati estivo e invernale deludenti, ora ne paghiamo le conseguenze". "Una sconfitta gravissima, patita da uno Spezia povero tecnicamente, con poche idee, privo della necessaria cattiveria agonistica - afferma Ferruccio Locori -. Non poche le perplessità sulla formazione varata da Semplici, non si capisce perché abbia inserito Kovalenko piuttosto che Bourabia. Si stanno pagando gli errori in sede di mercato, sia in estate che in inverno. Aggiungo che in una partita così fondamentale sarebbe stata molto importante la presenza del presidente in tribuna centrale. Applausi al popolo bianco". Amareggiato Piergiorgio Baudinelli: "Lo Spezia è competitivo quando è al completo, diversamente va in difficoltà. Ora stiamo pagando la cessione di Kiwior all’Arsenal e gli infortuni di Holm, Nzola Zurkowski e Maldini. Gli aspetti più preoccupanti sono il calo fisico e la mancanza di cattiveria della squadra, quasi sia subentrata la rassegnazione. Perché poi inserire nella formazione iniziale Kovalenko? La corsa salvezza si fa durissima, anche se bisognerà crederci e non mollare fino alla fine perché in Serie A ci siamo arrivati con grandi sacrifici, non si può cedere il passo senza lottare. Occorre ricompattarci, sperando anche in un po’ di fortuna". Pessimista Mauro Lulli: "A questo punto vedo la retrocessione probabile. Sono poi preoccupato per l’assenza dei Platek in un momento così cruciale del campionato, vorrei capire cosa farà la proprietà in caso di ritorno in Serie B. La sconfitta contro il Monza è figlia di errori societari nei mercati estivo e invernale nel corso dei quali la squadra è stata indebolita. Gli Aquilotti sono apparsi confusi, privi di reattività, quasi rassegnati. Da salvare solo gli 8700 spezzini del ‘Picco’". Deluso Sileno Cecchi: "Partita deludente, agli Aquilotti sono mancate fame e cattiveria agonistica. Ora davvero il campionato dello Spezia si fa complicatissimo, anche perché i bianchi sono apparsi scarichi, poco reattivi. Gli unici elogi vanno rivolti al pubblico che non ha mai mollato".

Fabio Bernardini