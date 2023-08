Si è spento Maini Icona del Ddm

Una vita per la scuola e per il basket. Ci ha lasciati Secondo Maini, detto ‘Dino’ (nella foto con la figlia Alessandra), professore di matematica e scienze alla Dialma e poi preside, ma anche una delle icone cestistiche provinciali. Classe 38, gioca fin da bimbo nei cortili poi nel ’52 la chiamata al Ddm (l’attuale Crdd) e l’anno dopo già in B, per un crescendo di soddisfazioni culminate nella partecipazione nella stagione 1963-64 all’allora ‘Campionato Elette’, l’attuale A1, sempre col Ddm. Poi diventa allenatore nazionale ed insieme a Frantulli è alla guida dello Spezia Basket nei primi anni ’70 con diversi 20enni in squadra, fra gli altri Ettore Bonanni, Danilo Caluri, Andrea Cornetto, Massimo Romoli. La benedizione della salma oggi alle 15,30 nella chiesa dell’ospedale.

G.S.