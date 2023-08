Si è spento Ferruccio Incerti Addio a una bandiera aquilotta

Quando giocava Ferruccio Incerti, lo Spezia era ad anni luce dalla serie A, eppure i suoi giocatori erano amati come se non di più di quelli di oggi. Scompare a 88 anni una delle bandiere più rappresentative dello Spezia di ogni epoca. Un predestinato, visto che nacque proprio al Picco, figlio del custode. Calciatore per destino, come i fratelli maggiori, Walter (nato nel 1921) e Riccardo (di tre anni più giovane) che all’armistizio dell’8 settembre 1943 non ebbero dubbi sullo schierarsi insieme nella Resistenza, morendo insieme nell’Appennino Reggiano alla fine di luglio del 1944, proprio nei giorni in cui i loro compagni di squadra, arruolati nei Vigili del Fuoco, conquistavano contro ogni pronostico lo scudetto di guerra sul Grande Torino.

Ferruccio, che di quella squadra leggendaria fu la mascotte, assistendo, da casa sua, alla sua costruzione, raccolse il testimone di loro e dei suoi fratelli nel dopoguerra, con la squadra scivolata in pochi anni dalla B alla Promozione. Esordì in Quarta Serie nel 5253, anno della terza retrocessione consecutiva, e dopo un anno in Promozione passò all’Arsenalspezia, società che allora era al vertice del calcio cittadino prima della fusione con gli Aquilotti. Fece parte, assieme a un giovanissimo Albertosi, dello squadrone del 195758, che dominò il suo girone di IV Serie e vinse la Coppa Mattei ex aequo con Cosenza e Ozo Mantova.

Dopo un anno all’Olbia tornò in maglia bianca, vestendo anche i gradi di capitano, per altre sei stagioni tra C e D fino al campionato 196465. Per lui, in tutto, 182 presenze e 20 gol, in un’epoca dove non erano consentite le sostituzioni. Rimase sempre legato alla maglia bianca: da testimone oculare, quale fu, perorò la causa dello scudetto di guerra, che la Federazione concesse nel 2002 conferendo allo Spezia il diritto di portarlo in perpetuo. Rimane una sua toccante testimonianza, andata in onda in una trasmissione con Rita Dalla Chiesa su Rete 4. Alla famiglia giungano le condoglianze della nostra redazione.

Mirco Giorgi