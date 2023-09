Si avvicina la finalissima a Torino. Capurro e Debiaggi non perdonano

La finalissima di Torino è sempre più nel mirino dei tennisti spezzini. Grazie ai punteggi conseguiti nell’ultima prova del circuito Tpra di tennis il numero degli atleti della Provincia che parteciperanno alla finalissima nazionale della manifestazione potrà essere sicuramente elevato per contrastare gli avversari delle altre Regioni. I vincitori della tappa disputata al circolo tennis Tc Sarzana di via Posta Vecchia presieduto da Gabriele Costantini, riservata al doppio femminile e maschile, e organizzata da Pier Aldo Canessa hanno infatti aumentato il "bottino" già messo in cascina nelle precedenti uscite.

Nel doppio femminile Alessandra Pietrelli e Marta Spalatra hanno battuto in finale Sara Bratcher e Thea Esposito con il punteggio di 6-3. Nell’equilibratisimo girone maschile non sono mancate le emozioni e ben 8 sfide hanno avuto bisogno di essere risolte al terzo set. La finalissima è stata un conto da regolare tra le coppie teste di serie. Alla fine l’hanno spuntata Paolo Capurro e Alberto Debiaggi contro gli affiatati avversari Marco Bertoni e Tommaso Iapoce (nella foto, le premiazioni) con il punteggio di 4-2; 1-4; 10-3, al termine di una sfida piena di colpi di scena.

Si è disputata anche la finalina di consolazione vinta da Plicanti-Mazzella contro Canessa-Pinori con il punteggio di 4-2 4-3. Nel fine settimana l’appuntamento tennistico è fissato al centro sportivo di San Benedetto con il singolare Expert Level pre qualificazioni Ibi 24.

In palio oltre ai trofei anche l’iscrizione al torneo di quarta categoria che si disputerà la settimana prossima sempre al centro sportivo spezzino di San Benedetto e un biglietto per assistere al Master 1000 in programma al Foro Italico a Roma a maggio.

m.m.