Shomurodov non ha fortuna, si rivede Nzola

DRAGOWSKI s.v.: sfortunatissimo, è costretto a alzare bandiera bianca per un infortunio muscolare, un colpo durissimo per lo Spezia che ne risente anche a livello tecnico e morale (25’ MARCHETTI 5,5: nessun miracolo sulla deviazione vincente di Kean, poco reattivo sulla conclusione angolata di Di Maria).

AMIAN 6: discreto per mezz’ora, poi lascia troppo spazio nella sua zona di competenza a Kostic, al quale non sembra vero di indirizzare un cross al bacio per Kean. Disegna un assist perfetto per Gyasi.

AMPADU 5,5: si immola per la causa salvando la porta spezzina dal missile di Kostic dalla distanza, va a vuoto il suo tentativo di intercettare il cross vincente di Kostic.

NIKOLAOU 6: tiene a più riprese a bada Vlahovic ma arriva in ritardo sul colpo vincente di Kean. Provvidenziale la sua deviazione sulla conclusione da fuori di Locatelli, incredibile la parata di Perin sul suo colpo di testa all’angolino.

RECA 6: qualche buono spunto in progressione con cross rasoterra non intercettati dai compagni, ma anche errori di precisione.

BOURABIA 5,5: moltiplica le energie per blindare il centrocampo con risultati alterni, Di Maria gli prende il tempo sul raddoppio.

EKDAL 6: caparbio in fase di interdizione, ordinato nello smistare la manovra, non eccezionale nelle intuizioni (79’ CALDARA 6: prova a realizzare il gol dell’ex con un colpo di testa parato da Perin).

VERDE 6: vede circoscritto il suo raggio di azione dalla verve di Alex Sandro. Inefficaci le due conclusioni di sinistro parate da Perin, imprecazioni a non finire per il suo fendente deviato da Shomurodov (79’ MALDINI 5,5: non si rende mai pericoloso).

AGUDELO 6: il suo tentativo di giocare tra le linee è spesso vanificato dalla forza fisica e dall’equilibrio tattico dei bianconeri. Non molla mai facendo valere la sua verve agonistica. Non lima il difetto di tenere troppo il pallone tra i piedi (59’ NZOLA 6: il pubblico lo acclama, lui risponde con una prestazione anima & core).

GYASI 6: il novello vestito tattico gli concede maggiore libertà nel proporre le sue qualità in attacco rispetto al recente passato. Ci prova con un colpo di testa facile preda di Perin, mani nei capelli per il suo fendente a botta sicura respinta dall’ex portiere del Genoa.

SHOMURODOV 6,5: il Nazionale uzbeko riscuote gli applausi dei tifosi per la sua combattività ad oltranza. Fa sobbalzare il ‘Picco’ con due colpi di testa che si perdono sul fondo e tra le braccia di Perin, urlo strozzato in gola per il suo tiro a botta sicura ribattuto da Danilo.

ALL. SPALLA 6: rompe con il recente passato modellando lo Spezia sul 4-2-3-1 e la squadra ne beneficia per qualità della manovra e spirito propositivo.

ARBITRO LA PENNA 6,5: buona direzione di gara.

Fabio Bernardini