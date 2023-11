Sfida tra la Bolanese e il Marolacquasanta

Questa sera alle ore 21 al Tanca si completa la seconda giornata del girone 7 del secondo turno di Coppa Liguria di prima categoria. Si affronteranno il Marolacquasanta e la Bolanese che avevano concordato di giocare l’8 novembre invece dell’1 novembre com’era in programma inizialmente. In quella data si sono invece sfidate a Borghetto Brugnato e Colli Ortonovo che hanno chiuso sul 2-2. Pertanto marolini e bolanesi già in testa al girone potranno allungare in classifica. L’arbitro designato è Sabrin Hamouda della Spezia. La Terza ed ultima giornata è prevista il 15 novembre con i seguenti e decisivi incontri: Bolanese-Colli Ortonovo (Bertellotti Bolano ore 18) e Marolacquasanta-Brugnato (Tanca ore 18). Attualmente la classifica del girone vede in testa Marolacquasanta e Bolanese con tre punti seguite da Brugnato e Colli Ortonovo a uno. Arrivano entrambe a questa decisiva partita nella maniera migliore in quanto in campionato stanno attraversando un ottimo momento di forma che le ha portate a raggiungere le alte vette della classifica: il Marolacquasanta è secondo ad una sola lunghezza dalla capolista Brugnato e la Bolanese è terza.

P.G.