Semplici, se arriva avrà un compito molto impegnativo

Lo Spezia si consegna alla Juve, venuta in Liguria per farsi un weekend al mare senza rischiare le gambe in vista della trasferta di Nantes in Europa League. Sarebbe servito almeno un gol, quando i bianconeri già in vantaggio hanno lasciato il pallino ai bianchi, per portarsi a casa un punticino contro un’avversaria con la testa palesemente altrove, alla quale i tre punti ieri sera non avrebbero cambiato la vita più di tanto. La Juve segna quasi per inerzia, quasi senza volere, oseremmo dire. Ampadu interviene goffamente, probabilmente stordito dalla gran pallonata presa in precedenza, e per Kean segnare, quasi sbagliando l’impatto, è un gioco da bambini. E’ bastato un minimo di pressione per vedere lo Spezia sfaldarsi con un grissino, come tanti anni fa faceva quel famoso tonno di quella pubblicità.

Se davvero Semplici firmerà oggi senza ripensarci, l’impresa a cui è chiamato sarà difficile non tanto dal punto di vista tecnico, quanto da quello della convinzione. Empoli è stata come una mazzata su un gruppo che ha perso tutte le sue certezze e che si aggrappa a un portiere quarantenne e a uno Nzola speriamo ritrovato per giocarsi le ultime fiches sul tavolo della salvezza. Già, perché Dragowski si infortuna di nuovo e l’orizzonte si fa molto più fosco del caligo dei giorni scorsi. Meno male che Allegri concede un minimo alla platea, che ha pagato prezzi esagerati per un tale spettacolo, e regala al ’Picco’ Di Maria: basta un guizzo al fuoriclasse argentino per far calare i titoli di coda sul match.

E meno male che ieri sera il Verona ha perso.

Mirco Giorgi