Semplici pensa alla Viola "Una partita complicata"

Conferenza stampa pre Fiorentina dai tanti contenuti di una sfida determinante per gli aquilotti e per mister Semplici. Tanti ex nelle due squadre e sopratutto per il mister aquilotto, che è di Firenze, ha allenato la Primavera viola e ha tanti amici tra addetti ai lavori e sugli spalti.

"Sono fiorentino, non ho mai giocato con i viola, ma con l’Empoli, e sicuramente entrando al Franchi, un po’ di emozione ci sarà, ma poi penserò solo alla partita".

Entrando nel cuore della conferenza, mister, dobbiamo ancora parlare di primi tempi sotto tono e secondi ottimi. Perché?

"Stiamo lavorando tutti su questo aspetto, martedì alla ripresa della preparazione ero ancora arrabbiato e l’ho detto al gruppo. Sicuramente la tensione dell’importanza delle partite c’è: sono sempre meno e i punti diventano importanti. Sta a me trovare la chiave per cercare di capire questo modo di approcciare le gare, e poi gli ottimi secondi tempi".

Tornado alla Salernitana, al di là dei pali colpiti e tante occasioni, sta pensando al tridente Nzola, Shomurodov e Maldini?

"E’ una bella tentazione, non da escludere. Ma dobbiamo lavorarci, perché significa che tutti e tre dovrebbero fare anche il lavoro di copertura. L’equilibrio oggi è troppo importante, ma è una opzione, sopratutto a gara in corso",

Verde perché sempre determinante? E la sostituzione domenica?

"Verde è un giocatore di grande qualità, uniche, è bravo nel giro palla, crea superiorità numerica. A Monaco nell’amichevole è stato il migliore. Domenica sono usciti lui e Kovalenko non per demeriti, ne avrei dovuti sostituire anche altri. Dovevo cambiare qualcosa e questa volta è toccato a loro. Ma non è stata una bocciatura".

Qual è il giocatore che da quando è a Spezia l’ha impressionato di più?

"Non parlerei di singoli, è un bellissimo gruppo, tutti bravi ragazzi e ottimi calciatori, con grandi qualità umane. Credo che ci siano ampi margini di miglioramento di tutti".

Veniamo alla partita del Franchi, Fiorentina che è in grande salute, ma lascia giocare...

"Partita complicata, la Viola è in uno stato di forma importante, c’è entusiasmo allo stadio e fuori. E viene da grandi risultati. Vero che lascia giocare pressando alta, ma starà a noi leggere le situazioni e cercare con le nostre armi di fare il meglio possibile". Un bilancio da quando è allo Spezia?

"Direi un bilancio di crescita, stiamo provando tante soluzioni e cercare di portare tutti al solito livello di forma, ogni giorno cerchiamo tutti di migliorare e conoscendo sempre meglio il gruppo starà a me trovare le migliori soluzioni per dare spazio a tutti. Perché l’obiettivo si raggiunge tutti insieme".

A Firenze con chi?

"Vediamo oggi dopo la rifinitura, ma mancheranno sicuramente Beck e Moutinho (campionato per loro finito), Holm che ha avuto una ricaduta, Zovko, Caldara e Agudelo, Kovalenko e Sala. Forse per la panchina avremo Reca. Bastoni giocherà".

