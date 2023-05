Semplici: "Ko che fa rabbia. Ma non molliamo"

Semplici, sconfitta immeritata, ora è tutto piu difficile? "Sono arrabbiatissimo, non so quante occasioni abbiamo creato ma purtroppo non facciamo gol. E anche stavolta ci siamo fatti il primo gol da soli. Ma dobbiamo continuare a crederci, a credere in quello che stiamo facendo e nel lavoro. Sono tre partite che creiamo tantissimo e veniamo puniti dalla prima azione avversaria. Non credo a fortuna o sfortuna, ma qualcosa deve cambiare a partire dall’allenatore". Ora non dipende più solo da voi: c’è Lecce-Verona, che risultato si aspetta..? "Dipende da noi, io non guardo alle altre squadre, se non facciamo gol e punti e inutile guardare in casa d’altri". Quattro partite e corsa complicata. "Non dobbiamo guardare agli avversari e cercare di fare punti contro chiunque. Dipende solo da noi". In casa Cremonese il tecnico Ballardini riconosce sportivamente che lo Spezia non meritava la sconfitta. "Spezia che meritava di non perdere, ha giocato meglio e creato molto. Ma il calcio è cosi". Chiude Ciofani autore del gol dell’1-0. "Crediamo alla salvezza? Assolutamente sì, la cosa impagabile è la speranza".

Marco Zanotti