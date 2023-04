Semplici è soddisfatto del lavoro "Squadra cresciuta in personalità"

Consueta conferenza stampa pre-partita con il mister Leonardo Semplici, come suo costume, due giorni prima della sfida. Analisi a tutto campo su momento della squadra, condizioni dei tanti calciatori rientrati dalle Nazionali , il recupero degli infortunati, il Ramadan di Shomurodov e l’assenza di Nzola. Insomma non pochi temi...In una partita dove i tre punti sarebbero fondamentali. Mister consapevole ma molto fiducioso in una partita importante da parte dei ragazzi.

"Abbiamo lavorato bene in queste due settimane, anche senza i Nazionali. Per noi e la società è un orgoglio sapere che molti calciatori fanno parte delle loro Nazionali, e abbiamo quindi approfittato per conoscere meglio e integrare chi ha giocato meno o è arrivato a Spezia in ritardo come Krollis. La partita amichevole di Monaco ha dato tante buone indicazioni su chi per vari motivi era stato poco impiegato. Quindi aspettiamo con fiducia la gara di domenica"

Giovedì altro bagno di folla, teme che possa ripetersi Verona con la squadra troppo carica di responsabilità? E si gioca con il Verona che ha gia disputato la partita.

"Siamo felici di aprire al nostro pubblico in alcune occasioni, è il nostro valore aggiunto. Non penso che si ripeta una situazione come contro il Verona. La squadra è consapevole della importanza della gara. Certo giocare sapendo l’altro risultato potrebbe creare qualche stato di ansia, ma la squadra è cresciuta anche come personalità. E noi dobbiamo pensare alla nostra prestazione".

Nota del cronista: gli scaligeri pensavano di essere a + 1 sullo Spezia e sono di nuovo a -5.... Mister veniamo alla rosa che avrà a disposizione.

"Holm è ancora in ritardo, Bastoni non ha ancora tutta la partita nelle gambe e quindi dovremo stare attenti e valutare, valuteremo dopo l’ultimo allenamento le condizioni di Agudelo e Shomurodov, mentre Zurkowski è a disposizione. Oggi vedremo le condizioni di tutti"

Senza Nzola, idea Krollis? Esposito?

"Krollis ha ottime qualità, sta imparando la lingua e ricordiamo che non ha fatto la preparazione. Tornerà utile. Esposito è un ottimo profilo e anche lui avrà il suo spazio".

Che partita sarà?

"La Salernitana è un’ottima squadra, con un idea di gioco precisa, ci metterà in alcuni momenti in difficoltà, e noi dovremo fare altrettanto leggendo bene le varie fasi della partita. Ma mentalmente e fisicamente chi andrà in campo darà il massimo per tutti i 90 e oltre minuti. La squadra sta piano piano assimilando le idee e quindi totale fiducia a chi giocherà dall’inizio e chi eventualmente subentrerà" Arbitra Orsato...

"Orsato è il Top" .

Marco Zanotti