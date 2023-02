Semplici è il nuovo mister Oggi guida l’allenamento

di Fabio Bernardini

Ieri mattina mister Leonardi Semplici ha varcato la soglia della sede del ‘Ferdeghini’, accompagnato dai suoi fidati collaboratori, il vice Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi, gli assistenti Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Ad accogliere il nuovo staff tecnico, il presidente Philip Platek, l’ad Nicolò Peri, il direttore dell’area tecnica Eduardo Macia e il direttore sportivo Stefano Melissano. Il mister fiorentino, dopo aver visitato il centro sportivo di via Melara, ha effettuato le visite mediche, programmando nel tardo pomeriggio la firma sul contratto che lo legherà al club bianco fino al 30 giugno 2023, con rinnovo automatico al 2025 in caso di salvezza. Idem i suoi collaboratori. Tutto è filato liscio, nessun intoppo di sorta, sulla scorta degli accordi raggiunti il giorno precedente tra il procuratore Fali Ramadani, Macia e la proprietà americana. A seguire Semplici si è intrattenuto a colloquio con i dirigenti aquilotti per analizzare nel dettaglio le criticità che stanno attanagliando la formazione bianca. Scontata l’analisi sul sistema di gioco, in particolare quel 4-3-3 proposto nell’ultimo match dal triumvirato Fabrizio Lorieri, Sergio Spalla e Claudio Terzi (tutti e tre confermati) che ha dato segnali confortanti, quanto meno per la qualità di gioco espressa dagli Aquilotti. Un segnale di discontinuità rispetto al recente passato, dove il 3-5-2 proposto da mister Gotti era stabilmente di casa. Un sistema di gioco quest’ultimo che, a dire il vero, è stato un marchio di fabbrica anche del neo mister Leonardo Semplici nella Spal dei miracoli, fermo restando che nella sua lunga carriera il tecnico fiorentino ha dato prova di poliedricità, basando l’atteggiamento tattico delle sue squadre sulle qualità dei giocatori a disposizione. Ne consegue che Semplici, nelle quindici partite che residuano, potrebbe coniare il suo Spezia sul modello tattico visto all’opera nel match contro la Juventus, ovvero il 4-3-3 o 4-2-3-1. Un sistema di gioco che Semplici conosce molto bene per averlo adottato nei primi anni del suo percorso di allenatore.

Oggi Semplici dirigerà il suo primo allenamento al centro sportivo di Follo (ieri la doppia seduta è stata curata da Lorieri, Terzi e Spalla), mentre domani dovrebbe esservi la presentazione alla stampa. In vista del difficile match di Udine il neo tecnico aquilotto cercherà di lavorare in primis sulla compattezza del gruppo, per poi apportare le prime indicazioni di tattica. Fortunatamente Semplici avrà a disposizione il portiere Dragowski, uscito anzitempo domenica scorsa per un risentimento all’inguine. La risonanza magnetica a cui l’estremo difensore polacco si è sottoposto martedì ha accertato l’assenza di lesioni, sicura dunque la sua presenza a difesa della porta in quel di Udine. Continueranno, invece, a mancare Holm, Zurkowski e Bastoni, tre giocatori importantissimi nell’economia della squadra. Saranno assenti anche Zoet e Moutinho, recuperato Sala. Tornerà nella lista dei convocati Esposito, che già conosce Semplici per averlo avuto mister alla Spal nel campionato 2017-18, in Serie A (quattro panchine per lui). Stesso discorso per Reca, che Semplici allenò alla Spal, in Serie A, nel campionato 2019-20.