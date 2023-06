Semplici: "Dobbiamo stare uniti nelle difficoltà"

Inizia con un pareggio l’era Semplici e sono punti che contano, molto a livello psicologico. Il campionato dello Spezia inizia ora un nuovo percorso, con ingredienti che potranno fare la differenza. Dialogo, Positività, atteggiamento e umiltà. Intanto recuperare a Udine non era scontato, ma la cosa che maggiormente balza agli occhi, ed è una delle cose positive, è proprio il dialogo tra panchina e calciatori, sempre improntato all’ottimismo e alle cose buone. E Semplici lo rafforza.

"Le cose negative le sappiamo, come quelle che portano positività, incitamento e rimarcare le cose giuste è fondamentale". Parliamo quindi della partita.

"Sapevamo che era difficile, l’Udinese è squadra di ottima qualità e di forza fisica, dovevamo soffrire e lo abbiamo fatto con grande disponibilità e coesione di squadra. Sono soddisfatto per il punto, ma sopratutto per l’atteggiamento avuto e la voglia di fare cose buone". Avete cambiato in corsa modo di giocare.

"Io sono qui da tre giorni e quindi ho chiesto ai ragazzi di fare le cose che sanno fare, sono calciatori di ottima qualità e bravi ragazzi. Sopratutto di fare cose semplici e restare uniti nelle difficoltà. Possiamo cambiare modulo nel corso della partita e da questo punto di vista sono soddisfatto della prestazione".

Nzola decisivo, che giocatore ha?

"Non lo scopro certo io, è un grande attaccante, ha forza ed è disponibilissimo verso i compagni. Felice che sia con noi". Torniamo alla partita, ha cambiato molto.. .in corsa. E ci parli di Agudelo, oggi bravissimo.

"Ho sfruttato i cambi, l’esperienza di Ekdal mi serviva, cambiato Agudelo con Maldini per giocare palle importanti davanti, abbiamo cercato di vincere perché questo deve essere il giusto atteggiamento".

Ora il Verona, sfida decisiva.

"Sarà una partita da giocare, avremo il nostro pubblico a darci una mano, anche oggi è stato importante e va ringraziato, da martedì ci butteremo anima e cuore alla sfida di domenica". Nzola migliore dello Spezia e altra doppietta.

"L’importante è la squadra – risponde il bomber – io sono contento che ho fatto gol, ma i punti servono allo Spezia non a me. Siamo contenti del punto, è meglio un punto che nulla".

Sei il giocatore che ha portato più punti alla squadra: 13 con undici gol.

"Ripeto sto bene e i miei gol servono per il nostro obiettivo, quindi andiamo avanti cosi. Con umiltà. Siamo un grande gruppo, che vuole raggiungere il suo obiettivo".

Che partita è stata?

"Dura, difficile e bella. Abbiamo meritato il punto".

