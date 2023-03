Semplici chiede una prova da Picco "Il nostro pubblico ci darà la spinta"

di Fabio Bernardini

"Tutti insieme, appassionatamente, per lo Spezia. Avanti 1906!". Il match odierno tra lo Spezia e il Verona, in programma al ‘Picco’ alle ore 12,30 (arbitra Doveri), rispolvera in seno alla tifoseria aquilotta il tipico clima elettrizzante dei grandi eventi. "Una finale da vincere tutti insieme", che richiamerà nel ‘catino’ di viale Fieschi almeno 9mila supporter bianchi (in aggiunta vi saranno 1500 veronesi), la cui passione è stata esaltata, nelle scorse ore, da mister Semplici: "L’appoggio del nostro pubblico sarà di vitale importanza per i nostri giocatori. Le partite in casa saranno importantissime, il sostegno dei nostri tifosi sarà un aspetto determinante e vitale per raggiungere la salvezza". Il tecnico aquilotto, al suo esordio sulla panchina del ‘Picco’, oltre che sull’aspetto tecnico-tattico ha lavorato su quello psicologico, cercando di stemperare le tensioni che inevitabilmente l’importanza della posta in palio della gara sta ingenerando. "Sarà una partita importante - ha affermato -, ma non sarà l’ultima. È chiaro che un risultato positivo ci potrebbe dare slancio, ma qualsiasi tipo di risultato non sarà determinante per l’obiettivo finale visto che, dopo il match contro il Verona, ci saranno altre tredici partite". A spronare gli Aquilotti a volare alti ci ha pensato, tramite le pagine de La Nazione, il beniamino Max Guidetti, vale a dire l’attaccante aquilotto più prolifico dal dopoguerra, tra i protagonisti della storica partita playout del 15 giugno 2007 (2-1): "Si tratta di una partita importantissima, sono certo che con il carattere mostrato fino ad oggi le Aquile potranno fare una grande prestazione e conseguire un risultato positivo pesante. Nzola sarà sicuramente l’arma in più anche in questa gara". Mister Semplici punterà moltissimo proprio sull’attaccante franco-angolano per scardinare la difesa dell’Hellas e tornare a festeggiare una vittoria casalinga che manca dal 17 settembre 2022 quando le Aquile superarono la Sampdoria per 2 a 1. L’obiettivo è incrementare il vantaggio sul Verona, terzultimo in classifica, tornando ad allinearsi ai ruolini di marcia dello Spezia di Italiano e Motta che, a questo punto del campionato, avevano totalizzato rispettivamente 25 punti con sette punti di vantaggio dal Cagliari di Semplici terzultimo e 26 punti con otto di distacco dalla Salernitana terzultima.

Il tema tattico, nella fase iniziale del match, non dovrebbe discostarsi da quello visto all’opera a Udine, vale a dire il 4-2-3-1, modificabile in corso d’opera in 3-4-2-1. A guardia dei pali vi sarà Dragowski, a guidare una linea difensiva composta da Amian, Ampadu, Nikolaou e Reca. Sulla linea mediana conferme per gli esperti Bourabia e Ekdal, mentre Gyasi e Verde, dirottati sulle fasce, supporteranno le fasi difensive e offensive. Agudelo giostrerà a ridosso del centravanti Nzola. Tra i convocati torna Zurkowski, un centrocampista di spessore le cui qualità sono state esaltate dallo stesso Semplici, senza dubbio un’arma in più per i bianchi. Il polacco e l’attaccante Shomurodov si candidano a entrare in campo a gara in corso. A disposizione: i portieri Zovko, Marchetti, i difensori Ferrer, Caldara, Wisniewski, i centrocampisti Sala, Beck, Kovalenko, Esposito, Cipot, Zurkowski, gli attaccanti Shomurodov, Krollis, Maldini. Out Zoet, Moutinho, Bastoni e Holm. In tribuna centrale il patron Robert Platek.