Semplici, biennale subordinato alla salvezza

di Fabio Bernardini

Di rientro dalla cena di beneficenza United for Ukraine, svoltasi lunedì sera all’Hotel Gallia di Milano, il responsabile dell’area tecnica Eduardo Macia e il ds Stefano Melissano hanno definito ieri, con il procuratore Fali Ramadani, gli ultimi dettagli del contratto che legherà mister Leonardo Semplici allo Spezia. Macia, in sintonia con la proprietà, sta concretizzando un legame col tecnico fiorentino che andrà oltre il 30 giugno 2023, estendendolo al 2024, vincolandolo però al raggiungimento della salvezza. In sintesi la proposta contrattuale sottoposta al procuratore di Semplici implica l’arruolamento allo Spezia fino al termine dell’attuale stagione, con prosecuzione del rapporto solo in caso di permanenza nella massima categoria. Con Semplici arriveranno almeno tre dei quattro collaboratori da lui ritenuti indispensabili per lo svolgimento ottimale del proprio lavoro: il vice Andrea Consumi, con il quale ha lavorato fin dai tempi della Primavera della Fiorentina, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e gli assistenti Rossano Casoni e Alessio Rubicini.

Semplici dovrebbe essere ufficializzato dal club bianco tra oggi e domani (più probabile), con presentazione alla stampa venerdì. Di sicuro saranno confermati Fabrizio Lorieri, Sergio Spalla e Claudio Terzi, che godono della piena fiducia di Macia. Gli stessi hanno, peraltro, diretto ieri pomeriggio l’allenamento al centro sportivo di Follo, proseguendo il lavoro iniziato giovedì scorso quando è stata affidata loro la squadra dopo l’esonero di Luca Gotti.

La discontinuità con la precedente gestione, sancita dal ritorno al 4-3-3 o 4-2-3-1 che dir si voglia, ha indubbiamente avuto effetti positivi nella squadra sul piano della qualità della manovra, ma restano intatte le problematiche legate a una tenuta difensiva a dir poco allarmante al pari della prolificità sotto porta. Con 39 gol subiti in ventitré partite, 11 dei quali incassati nelle ultime cinque gare, il reparto arretrato aquilotto è il terzo peggiore del campionato, migliore solo di quelli della Salernitana (44) e della Cremonese (42). I soli 19 gol realizzati dai bianchi, dei quali solo due siglati nelle ultime cinque partite, destano, altresì, più di una preoccupazione: solo la Sampdoria (11) e la Cremonese (17) hanno fatto peggio. Sul versante opposto, in casa Udinese, i trenta punti in classifica permettono margini di tranquillità importanti, anche se la formazione di Sottil nelle ultime quindici partite ha un po’ rallentato la corsa inanellando una sola vittoria, sei sconfitte e otto pareggi. Per il match contro lo Spezia mancheranno, in aggiunta, Bijol, Perez, Ebosse, Deulofeu. Infine, da segnalare la bellissima iniziativa dell’Udinese per il match di domenica prossima contro lo Spezia: i tifosi friulani iscritti ai vari club potranno acquistare il biglietto per la partita spendendo solo un euro.

Previsto il pienone alla Dacia Arena. Un’idea che dovrebbe essere imitata anche dal club bianco perché la Serie A deve portare a una stabilizzazione e a uno sviluppo della struttura tecnica, organizzativa e economica-finanziaria della società, ma anche a una crescita maggiore del pubblico alla quale non ha evidentemente contribuito, numeri alla mano, la politica dei prezzi varata la scorsa estate con la campagna abbonamenti.