Semplici ’batte’ Gotti, ma i problemi restano

Lo Spezia è vivo ma alle prese con qualche problema. Le 12 occasioni gol create nel derby contro la Sampdoria, di cui una sola realizzata, certificano la vitalità e lo spirito decisamente più propositivo rispetto al passato della squadra allenata da Leonardo Semplici. Questo al netto, però, di criticità legate alle problematiche strutturali dell’organico, agli infortuni (Moutinho, Holm, Zurkowski e in ultimo Dragowski e Maldini) e a una buona dose di sfortuna mista a ingenuità (sette punti persi oltre il 90’) che stentano a far compiere il salto di qualità auspicabile. Le assenze in rosa di un centravanti di ruolo complementare a Nzola (Strelec, l’alternativa estiva potenziale, è stato impiegato da Gotti solo in 7 occasioni per 164’; dallo scorso febbraio, alla Reggina in Serie B, ha realizzato un solo gol in 11 partite) e di un centrocampista di inserimento (si puntò su Ellertsson, ora al Venezia, che nella sua parentesi da aquilotto ha giocato solo 163’ senza entusiasmare) sollevarono molte perplessità a fine agosto, purtroppo confermate in corso d’opera. Ai deficit sopracitati, aggravati dalla cessione milionaria di Kiwior all’Arsenal, si è cercato di supplire a gennaio con gli inserimenti di Shomurodov e Zurkowski, in aggiunta a quelli di prospettiva di Esposito, Krollis, Cipot, Wisniewski. Il tutto nella consapevolezza che il mercato di gennaio difficilmente porta effetti immediati ed efficaci, soprattutto per il necessario e fisiologico tempo di adattamento dei neo arrivati alla nuova realtà. Numeri alla mano, con l’avvento di Semplici il rendimento della squadra è cresciuto, anche perché probabilmente si è tornati ad adottare un sistema di gioco auspicato e desiderato dai protagonisti qual è il 4-3-3 interrotto, dopo anni di pratica, dal 3-5-2 di Gotti: otto i punti conquistati dai bianchi con il tecnico fiorentino alla guida, per una media di un punto a gara.

Nelle precedenti 23 partite, con la gestione Gotti, lo Spezia ha accumulato 19 punti per una media di 0,82 punti a partita. Le Aquile, pur con un solo punto di vantaggio sul Verona, restano ancora fuori dalla zona retrocessione, un habitat di sicurezza che hanno vissuto costantemente in questi tre anni di Serie A. Vero è che, mai come nell’attuale stagione, i margini di sicurezza si sono ridotti: due anni fa, di questi tempi, con Italiano alla guida, lo Spezia aveva 32 punti e 7 di vantaggio dal Cagliari terzultimo; lo scorso anno, con Motta in panchina, i punti erano 32 e ben 10 di vantaggio dalla Salernitana terzultima; ora sono 27 i punti in classifica e un solo punto di distacco dal Verona. Mai come in questa stagione, dunque, le difficoltà sono accresciute e con esse i rischi: doveroso unire le forze per salvare insieme un patrimonio collettivo straordinario qual è la Serie A. In parole povere, lottare fino alla fine, sperando che in caso di conferma in Serie A si compia davvero quel salto qualitativo in chiave futura che al terzo anno di militanza nella massima serie un po’ tutti già si attendevano.

Fabio Bernardini