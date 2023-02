Semplici arriva con grinta ed entusiasmo

di Fabio Bernardini

Sorridente, disponibile, determinato, grintoso. Il neo tecnico dello Spezia Leonardo Semplici (contratto fino al termine della stagione, con rinnovo automatico in caso di salvezza fino a giugno 2025), ieri pomeriggio, al suo primo allenamento al centro sportivo di Follo, si è approcciato come meglio non poteva con il gruppo aquilotto che guiderà nelle ultime quindici partite di campionato. Con il 56enne mister fiorentino, hanno preso parte alla seduta il vice Andrea Consumi, il preparatore atletico Yuri Fabbrizzi e gli assistenti Rossano Casoni e Alessio Rubicini. Gli stessi collaboreranno con gli attuali collaboratori rimasti in organico: Fabrizio Lorieri, Claudio Terzi, Simone Lorieri, Diego Del Mancino e Daniele Battara. Non continueranno, invece, a prestare la loro attività di collaborazione tecnica Stefano Daniel e Giovanni Brignardello, che mister Gotti aveva voluto con sé la scorsa estate e Sergio Spalla.

Mister Semplici, prima dell’allenamento, si è presentato ai giocatori – Esposito, Reca e Sala li conosceva già per averli allenati alla Spal – condividendone il suo credo e la sua filosofia, dopo di che ha iniziato a trasmettere i suoi dettami tattici. Presente alla seduta anche il responsabile dell’area tecnica Eduardo Macia e il direttore sportivo Stefano Melissano, mentre è ripartito alla volta degli Usa il presidente Philip Platek. Quest’ultimo, per compattare il gruppo in un momento di estrema difficoltà, ha organizzato mercoledì una cena con tutti i giocatori delle Aquile e i collaboratori, in un noto ristorante sulle alture di Spezia. Un modo per rinsaldare il patto di inizio stagione, "tutti per uno, uno per tutti", andando oltre le difficoltà contingenti e traguardare l’obiettivo della salvezza. Sempre mercoledì sera, peraltro, il neo tecnico aquilotto Semplici, insieme ai suoi collaboratori, è stato notato da alcuni tifosi in un ristorante nel centro storico cittadino. Da ieri, è dunque, iniziato un nuovo capitolo di storia aquilotta, con la speranza che l’avvicendamento alla guida tecnica della squadra porti i benefici sperati, leggasi crescita della personalità e della concentrazione, specie nei minuti finali di partita (sette i punti persi in zona Cesarini, ben dodici quelli da un risultato di vantaggio) e risultati positivi. Le oltre 400 panchine di Semplici nel calcio professionistico, 117 delle quali in Serie A, assicurano esperienza e competenze, ora spetterà ai giocatori elevare ulteriormente l’asticella per raggiungere l’agognata salvezza.

A Udine, Semplici potrà disporre nuovamente di Dragowski e Sala, pienamente recuperati dai rispettivi infortuni e di Esposito che ha scontato il turno di squalifica. Indisponibili Zoet, Moutinho, Holm, Zurkowski, Bastoni.