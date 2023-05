’Scooterata’ della Ferrovia: "Vicini alla squadra"

Lottare fino all’ultimo istante dell’ultima partita. Questo il modus operandi che sta animando dirigenti, tecnici, giocatori e tifosi in vista del rush finale. Il presidente Philip Platek ha cercato di rincuorare la squadra, confermando l’impegno di un premio salvezza di oltre un milione e mezzo. Un accordo collettivo formalizzato il 1° marzo e individualmente lunedì. Per i Platek il mantenimento della categoria è prioritario nel progetto di sostenibilità economico-finanziario della società. Se poi il miracolo-salvezza non arrivasse, la proprietà americana elaborerà un piano per risalire in Serie A. Per inciso la nuova tribuna del ‘Picco’, per la quale è già stato depositato il progetto definitivo, verrà comunque edificata a prescindere dal risultato sportivo. I tifosi aquilotti, dal canto loro, non faranno mancare il loro sostegno. ’Picco’ esauito con 11767 tifosi sugli spalti. I ragazzi della Curva Ferrovia fanno appello: "Siamo consapevoli della difficoltà di queste 4 partite, ognuno di noi sa quello che può fare. Lo sappiamo perché lo abbiamo dentro di noi come un fuoco dentro che mai smetterà di ardere: l’orgoglio di esser spezzino! Sarà il nostro orgoglio a guidare gli Aquilotti, faremo capire che siamo spezzini e che non molleremo mai. L’appuntamento è alle 16,15 alla fermata davanti alla scuola geometri: tutti a bordo di scooter per accompagnare i ragazzi fino allo stadio. Per chi è a piedi il ritrovo è alle 16,30 all’incrocio di viale Garibaldi. Lo Spezia ha bisogno di noi, nessuna resa, avanti uniti!".

Fabio Bernardini