Sconfitta pesante per il Levanto con la capolista

PRO RECCO

3

LEVANTO

0

GOLFO PARADISO PRO RECCO: Cammarota, Oucif, Foppiano A. Malatesta, Vagge, Bennati, Monticone (62’ Aprile), Velati (70’ Avellano), Massaro, Corsini, Marrale. All. Foppiano

LEVANTO: Rollandi, Pozzi, Nicora, Contardi, Defilippi,Lorenzini, Callo (76’ Zoppi), Del Vigo (76’ Rezzano), Righetti, Barilari, Ambrosini. All. Agata

Arbitro: Volpi di Spezia (assistenti Penasso di Albenga e Chiapolini di Chiavari)

Marcatori: al 20’ Massaro al 76’ Malatesta al 86’ Corsini

RECCO - Debacle del Levanto in casa della capolista Golfo Pro Recco ormai lanciatissima verso l’Eccellenza, i levantesi restano invece a centroclassifica. Ma non tragga in inganno il vistoso passivo. I ragazzi di Agata, pur in formazione d’emergenza, hanno sempre tenuto testa ai primi della classe che hanno prevalso sfruttando i pochi episodi capitati nell’arco dei 90’ minuti. Sblocca il risultato Massaro; il Levanto non ci sta, reagisce e nella ripresa schiaccia i padroni di casa nella loro metà campo ma senza trovare la voia del gol. I tiri di Righetti (66’) e Ambrosini (70’) hanno poca fortuna. Poi, beffardamente, raddoppia il Golfo al 76’ con Malatesta che sfrutta un calcio dalla bandierina. La mazzata è tremenda. Il Levanto in zona Cesarini subisce anche il terzo gol ad opera di Corsini.

Euro Sassarini