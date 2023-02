"Sconfitta a testa alta"

"Spezia a testa alta contro la Juve, dal nuovo tecnico si attende la svolta". I tifosi aquilotti continuano a masticare amaro, orfani di una vittoria al ‘Picco’ che manca dal 17 settembre 2022 (Spezia-Sampdoria 2-1). E’ amareggiato Massimo Moretti: "La Juventus non ha preso a pallonate lo Spezia, ma è una magra consolazione giocare bene e non raccogliere punti. Di positivo c’è il rientro di Nzola, preoccupa l’infortunio di Dragowski. Al di là del cambio alla direzione tecnica della squadra, per il destino delle Aquile sarà fondamentale il recupero di giocatori importanti quali Zurkowski, Bastoni e Holm". Dello stesso avviso Matteo Pizzuti: "La Juve ha fatto due tiri e due gol, la qualità ha fatto la differenza. Lo Spezia comunque mi è piaciuto per il gioco espresso, ma sono pesate le assenze di Zurkowski, Bastoni e Holm. L’infortunio di Dragowski? Speriamo non sia niente di grave. Semplici è un buon allenatore, può dare la scossa necessaria alla squadra per risollevarsi dalla bassa classifica". Gli fa eco Marco Tivegna: "I bianchi hanno disputato una buona partita, sono entrati in campo con la giusta determinazione, ma è mancato il guizzo vincente sotto porta e ha pesato l’infortunio di Dragowski". Non nasconde le preoccupazioni Alessandro Pellini: "Con il cambio di allenatore la società ha voluto dare un segnale alla squadra e ai tifosi, mi auguro che il nuovo tecnico riesca a invertire la rotta perché il ruolino di marcia delle Aquile è allarmante. Marchetti non mi è parso molto reattivo sul secondo gol". "Lo Spezia avrebbe meritato ben altro risultato per il gioco espresso – è la chiosa di Augusto Scamardella almeno un gol sarebbe stato sacrosanto. Sono contento per il ritorno di Nzola. L’auspicio è che il neo allenatore possa dare una scossa alla squadra".

Fabio Bernardini